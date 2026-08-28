28 August 2026 Numerology Horoscope 3: हुनर और प्रभाव से मिलेगी नई पहचान, तरक्की के खुलेंगे रास्ते

Personality Number 3 / मूलांक 3: किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज आपकी बात में महत्वपूर्ण रहेगी. मीटिंग में आपके द्वारा दी गई सलाह लोगों को प्रभावित करेगी. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

ऑफिस में आज आपको बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मिलने की संभावना है.साथ ही आपके सम्मान में वृद्धि होगी. अधिकारियों के द्वारा आपके किए कार्य की प्रशंसा होगी. आपकी दी गई प्रेजेंटेशन और गाइडेंस से लोगों को लाभ का अवसर मिलेगा. व्यवसाय की ब्रांडिंग और प्रमोशन के अलावा आपकी बेहतर कम्युनिकेशन से बढ़ोतरी होगी. किसी पुराने रिफरेंस से स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. पार्टनरशिप के व्यवसाय में बड़े निर्णय में अकेले फैसला न करें. वर्तमान की जगह भविष्य को सोचकर निर्णय करें.

Finance / फाइनेंस :

आर्थिक स्थिति काफी मजबूत और प्रगतिशील रहेगी. धन को रोकने के लिए आज आपको अनुशासन में रहकर खर्च की प्लानिंग करनी होगी. पेंडिंग पेमेंट आपके द्वारा किए गए प्रयासों से रिलीज हो सकता है. आपकी लाइफ स्टाइल और घर की लग्जरियस पर धन खर्च होने की संभावना है. समाज में दिखावे पर अधिक धन खर्च न करें. किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले आज पूरी रिसर्च करें. किसी वरिष्ठ या एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह लेकर ही निवेश करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन: आज आपकी बातचीत में काफी अधिक आत्मविश्वास रहेगा. आपका आकर्षण काफी बेहतर होगा. सिंगल लोगों के लिए नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है. विवाह योग्य जातकों के लिए पार्टनर के द्वारा करियर और बेहतर भविष्य के लिए कोई महत्वपूर्ण सुझाव दिया जाएगा. पार्टनर के साथ बातचीत में गंभीरता रखें. एक दूसरे का सम्मान करें. शाम के समय आउटिंग या डिनर का प्लान करें. परिवार के साथ व्यतीत किए गए समय से आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी. पिता एवं अन्य वरिष्ठ लोगों के द्वारा आपका सहयोग किया जाएगा.

Lucky Number / शुभ अंक: 9

Lucky Color / शुभ रंग: क्रीम



आज का उपाय: आज किसी पीले रंग के पन्ने पर अपनी मुख्य समस्या लिखकर उसे रात्रि काल में गणेश जी को अर्पित करें या बहते हुए जल में प्रवाहित करें.