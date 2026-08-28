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28 August 2026 Numerology Horoscope 2: रिश्तों में संवेदनशीलता, करियर में नए अवसरों के संकेत

आज दिन का अंक है 1 और आपका मूलांक 2 है. आज चंद्रमा और सूर्य की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आप किसी भी मीटिंग या प्रेजेंटेशन में अपनी बात खुले तरीके से रख सकते हैं.आईए जानते हैं मूलांक 2 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर.

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28 August 2026 Numerology Horoscope 2: रिश्तों में संवेदनशीलता, करियर में नए अवसरों के संकेत
मूलांक 02 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 2 / मूलांक 2: किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. दिन की शुरुआत में परिस्थितियां थोड़ी विपरीत रहेंगी, लेकिन धीरे-धीरे सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी. अचानक किसी जानकार व्यक्ति के माध्यम से लाभ की स्थिति बनेगी.आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर:

लोगों को मैनेज करने एवं किसी भी चीज के लिए नेगोशिएट करने की क्षमता काफी बेहतर रहेगी. ऑफिस की कोई बड़ी समस्या या विवाद आपके द्वारा आसानी से हल कर दिया जाएगा. व्यवसाय में ग्राहकों की आवश्यकता एवं बाजार की सिचुएशन को समझ कर आवश्यक परिवर्तन किए जाने की संभावना है. नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या अपने व्यवसाय की ब्रांडिंग करने के लिए आज का दिन बेहतर है. पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपको सतर्कता रखनी होगी. फाइनेंशियल मामलों में क्लियरटी रखें.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक मामलों में थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रहेगा. धन आगमन काफी अधिक रहेगा लेकिन साथ ही खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. घर, वाहन या किसी पॉलिसी पर आपका धन अधिक खर्च होने की संभावना है. भावनात्मक रूप से मजबूती रखें. किसी भी व्यक्ति को धन उधार ना दे. इन्वेस्टमेंट में डिफेंस होकर कार्य करें. उसकी पूरी जानकारी एवं रिसर्च करने के बाद ही निर्णय करें. किसी बड़ी डील में क्विक प्रॉफिट के लिए जल्दबाजी न करें.वेट एंड वॉच की स्थिति बनाकर रखें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन:

रिश्तो में आज आप काफी सेंसिटिव रहेंगे. पार्टनर के साथ आपका लगाव काफी अधिक रहेगा. मानसिक रूप से थोड़े उतार-चढ़ाव रह सकते हैं. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. उसकी फिलिंग्स को समझें, सिंगल जातकों के लिए किसी पुराने परिचित व्यक्ति से फिर से बातचीत शुरू होने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में आज जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखें. एक दूसरे का सपोर्ट करें और शाम के वक्त आउटिंग प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग : पीला

आज का उपाय: प्रातः काल एक गिलास पानी में हरी इलायची रखकर पूजा स्थल में रखें. उसके बाद शाम के समय उसे तुलसी के पौधे में अर्पित करें.

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