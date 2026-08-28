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28 August 2026 Numerology Horoscope 1: अतिरिक्त रूप से धन कमाने के प्रयास होंगे सफल, आकर्षण में होगी वृद्धि

आज दिन का अंक 1 है और मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. आज सूर्य की डबल ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित रहेगा. आज आपके मजबूत फैसलों से सिचुएशन आपके पक्ष में होगी. आपके द्वारा टीम को लीड किया जाएगा.

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28 August 2026 Numerology Horoscope 1: अतिरिक्त रूप से धन कमाने के प्रयास होंगे सफल, आकर्षण में होगी वृद्धि
मूलांक 01 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 1 / मूलांक 1: किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज आपकी योजनाएं काफी बेहतर होगी. आपको किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह मशवरा करने से बेहतर खुद पर भरोसा करना होगा. आपकी लीडरशिप काफी शानदार रहेगी. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर:

कार्यस्थल पर आपकी व्यस्तता काफी अधिक रहेगी. उच्च अधिकारियों के साथ सलाह मशवरा और उनके निर्देशन में कार्य करने का अवसर मिलेगा. व्यवसाय में नए एवं पुराने ग्राहकों के साथ बेहतर तालमेल रहेगा. नए व्यवसाय की शुरुआत या ब्रांड प्रमोशन के लिए आज का दिन बेहतर है. यदि नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे है तो भविष्य की संभावनाओं को देखकर निर्णय करें.

Finance / फाइनेंस:

आज आपके द्वारा बेहतर तरीके से अधिक धन कमाए जाने की संभावना है  अपनी लाइफ स्टाइल और लग्जरी जीवन पर अधिक धन खर्च हो सकता है. किसी बड़ी चीज की खरीदारी या अनावश्यक शॉपिंग से बचना बेहतर रहेगा. पुराने फंसे हुए धन की वसूली के लिए आज का दिन लाभदायक है. अपनी क्षमताओं के अनुसार निवेश के बारे में विचार करें. दूसरों की सिचुएशन को देखकर फाइनेंशियल डिसीजन ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आपके आत्मविश्वास और पर्सनालिटी से लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे. सिंगल जातकों के विवाह की बातचीत किसी महत्वाकांक्षी व्यक्ति के साथ शुरू हो सकती है. पार्टनर के प्रति सतर्क एवं समर्पित रहना होगा. व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर साथ रहने का प्रयास करें. पार्टनर को आपकी अटेंशन की आवश्यकता होगी. थोड़ा समय निकालकर बाहर घूमने एवं डिनर प्लान करें. पार्टनर के प्रति ज्यादा डोमिनेंट ना हो.

Lucky Number / शुभ अंक: 1

Lucky  Color / शुभ रंग: गोल्डन 

आज का उपाय: एक ताम्रपत्र में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देव को अपने अगले कुछ दिनों के लक्ष्य को मन में दोहराते हुए जल अर्पित करें.

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