27 July 2026 Numerology Horoscope 8: वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में बढ़ेगी जिम्मेदारी!

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8,17,26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आपकी जिम्मेदारियों में आज बढ़ोतरी होगी. भावुकता में आकर कोई भी निर्णय नहीं करना है. प्रोफेशन में आज आपको ईमानदार रहना होगा. आपकी ईमानदारी और लगन से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : अधिक मेहनत और ईमानदारी से करियर में स्थित लाभदायक रहेगी. अधीनस्थ कर्मचारियों का बेहतर सहयोग प्राप्त होगा. राजनीति से बचकर रहना होगा.आपके द्वारा किए गए कार्यों से अधिकारी प्रसन्न होंगे.आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट दिया जा सकता है. लेबर से रिलेटेड कार्यों में आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.किसी पुराने लीगल मैटर या सरकारी विभाग में अटके हुए कार्य में सफलता मिलेगी.पूर्व में किए गए कार्य एवं प्रयासों से आज परिणाम प्राप्त होगा.आपको किसी बड़े कार्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है. किसी भी कार्य में शॉर्टकट,झूठ और आलस से आज बदनामी होने का डर रहेगा. व्यवसाय में प्रगति काफी धीमी रहेगी लेकिन लाभ स्थाई रहेगा. उधार लेनदेन और कर्ज से संबंधित कोई भी कार्य न करें.

Finance / फाइनेंस : आज का दिन बचत और ईमानदारी पर आधारित रहेगा.जितनी अधिक बचत का प्रयास किया जाएगा उतना अधिक आपको भविष्य में बेहतर लाभ प्राप्त होंगे.सैलरी के अलावा किसी पुराने पेमेंट, पैरेंटल प्रॉपर्टी से रेंट,बीमा का रिटर्न के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी. घर के मेंटेनेंस,माता-पिता के स्वास्थ्य पर खर्च,पुराने लोन के सेटलमेंट आदि पर आपका धर्म खर्च होने की संभावना है.आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा. सेफ इन्वेस्टमेंट करें,रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान की स्थिति बनेगी. शेयर बाजार, क्रिप्टो, ट्रेडिंग आदि शॉर्टकट के प्रयास न करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्यार में काफी जिम्मेदारी बढ़ेगी. आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना होगा.प्रेम संबंधों में लॉयल रहना होगा.उम्र में बड़े अथवा किसी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति के साथ आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं. अरेंज मैरिज के लिए प्रयासरत जातकों के लिए आज किसी बेहतर जगह से रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ समय व्यतीत होगा. एक दूसरे की कार्यों में मदद करेंगे. गुस्सा और ओवरथिंकिंग में गलत भाषा का प्रयोग ना करें. साथ में खाने-पीने मौज मस्ती के लिए समय निकालो. घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी

आज का उपाय : आज बहते हुए पानी में लोहे से बनी कोई वस्तु जैसे चाकू, कील आदि बहाएं. मजदूर, गरीबों को चाय पिलाएं