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27 July 2026 Numerology Horoscope 7: आपके क्रश से अचानक शुरू हो सकती है आपकी बातचीत!

आज के दिन का अंक 8 और आपका मूलांक 7 है.आज केतु और शनि की ऊर्जा से आपको अपने अंदर का मूल्यांकन करना होगा.अपनी कमियों को दूर करें.इससे आप बाहर की दुनिया में एक शानदार व्यक्तित्व की तरह नजर आएंगे.आइये जानते हैं मूलांक 7के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर

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27 July 2026 Numerology Horoscope 7: आपके क्रश से अचानक शुरू हो सकती है आपकी बातचीत!
क्रश से बढ़ सकती है बातचीत, निवेश में सावधानी जरूरी.

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आप काफी धार्मिक और आध्यात्मिक रहेंगे.साथ ही आपके इमोशन सक्रिय रहेंगे.दिन की ऊर्जा आपको काम की ओर आकर्षित करेगी. एकांत में रहकर बेहतर जिम्मेदारी के साथ आप कार्य करेंगे.आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज गुप्त तरीके से आपके द्वारा किए गए कार्यों से जबरदस्त सफलता मिलेगी. बाहरी शोर शराबे से दूर एकांत में किए कार्यों से परिणाम सकारात्मक होंगे. रिसर्च,ज्योतिष,आॅकल्ट, मेडिकल,हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में आज जबरदस्त तरक्की मिलेगी. आपके दिए हुए सुझाव अधिकारियों को काफी पसंद आएंगे.आपके पुराने रुके हुए कार्य आज आपके प्रयासों से शुरू हो सकते हैं. टीम के साथ समन्वय बनाकर चलें.ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग्स की समस्या से बचना होगा. किसी भी भ्रम की स्थिति में एक बार सोचें, उसके बाद ही कोई निर्णय करें. विदेश से संबंधित व्यवसाय और ज्ञान से संबंधित व्यवसाय में आज जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी. ग्राहकों के साथ झूठ और लालच की वजह से नुकसान हो सकता है.व्यवसाय और करियर में ईमानदार बने रहें.

Finance / फाइनेंस: आज फाइनेंसियल कंडीशन स्ट्रांग रहेगी. लेकिन आपके खर्चों में वृद्धि होगी.कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड खर्च बढ़ सकते हैं.घर में सुख सुविधाओं पर खर्च होगा. नई गाड़ी की खरीद,नया घर या घर के इंटीरियर पर धन खर्च होगा.किसी संबंधी अथवा मित्र को गिफ्ट देकर खुश करने में धन खर्च होने की संभावना है.किसी वैवाहिक आयोजन की तैयारी में आपका पैसा लगेगा. सेविंग पर ध्यान केंद्रित करें. सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें. जिन कंपनियों की ब्रांड वैल्यू अधिक हो उनमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है. प्रॉपर्टी,ज्वेलरी और म्युचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें.बच्चों की शिक्षा पर किया गया निवेश बेहतर रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्यार में एक दूसरे के साथ कनेक्शन काफी आत्मीय रहेंगे. संबंधों में गहराई बढ़ेगी. किसी पुराने मित्र या विदेशी व्यक्ति के साथ आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं. लव मैरिज की बात आगे बढ़ेगी. आज अचानक से आपके क्रश के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ अपने दिल की बात खुलकर करें.पार्टनर को स्पेस दे.आपकी चुप रहने अथवा रिश्तो में शक करने की आदत से ड्रामेबाजी हो सकती है. पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें. ट्रैवलिंग का प्लान करें, साथ ही किसी धार्मिक आयोजन में जाएं.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग : महरून 

आज का उपाय : गली के कुत्तों को आज रोटी खिला ओ एवं बहते हुए पानी में जो तिल और तांबे का टुकड़ा बहाएं.

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