27 July 2026 Numerology Horoscope 6: सोना, चांदी, डायमंड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से होगा लाभ!

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आपके जीवन में आज आकर्षक और मेहनती लोगों से मेल मुलाकात होगी रिश्तो में समन्वय बिठाने का प्रयास करेंगे.धन का आगमन होगा. आज आप काफी मेहनत करेंगे. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपकी क्रिएटिविटी से लोग आपके साथ जुड़ेंगे. आपका नेचर काफी आकर्षक रहेगा.काफी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ आज आप बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे. महिला अधिकारियों और ग्राहकों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा.किसी पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट में आपके प्रयासों से प्रगति होगी.इवेंट मैनेजमेंट,फैशन इंडस्ट्री,होटल इंडस्ट्री, ज्वेलरी आदि बिजनेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा.आज का दिन कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मेहनत करने का है.ऑफिस की राजनीति और टाइम पास से बचें. व्यवसाय में आज काफी मेहनत लेकिन ग्राहकों की भारी भीड़ रहेगी.क्वालिटी से समझौता न करें. ग्राहकों के साथ व्यवहार बेहतर रखें. उधार लेनदेन ना करें.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.धन का आगमन काफी अधिक होगा. पैसा काफी स्लो में आएगा.घर के कंफर्ट पर आज धन खर्च होने की संभावना है. लग्जरियस से रिलेटेड आइटम जैसे गाड़ी,किसी को देने के लिए गिफ्ट, किसी आयोजन में खर्च, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि खरीद पर धन खर्च होगा. रुका हुआ पेमेंट, कमिशन से धन आगमन होगा. किसी भी प्रकार का कर्ज़ आपको आर्थिक रूप से कमजोर करेगा. घर,प्रॉपर्टी, गोल्ड, डायमंड, म्युचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.शेयर बाजार, ट्रेडिंग, जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं से दूर रहे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज का दिन काफी रोमांटिक रहेगा आपके प्रेम संबंधों में काफी लगाव और संवेदनशीलता रहेगी. किसी पार्टी या इवेंट के दौरान नए साऊल मेट से आपकी मुलाकात हो सकती है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होंगे. पार्टनर के लिए सरप्राइज गिफ्ट और डेट प्लान करें. किसी भी बात की जिद और रिश्तो में शक करने से संबंध खराब हो सकते हैं. मूवी,आउटिंग और परिवार के साथ समय व्यतीत करें. एक दूसरे का सम्मान करें. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : पिंक

आज का उपाय : आज माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाए एवं गुलाब के फूल के साथ उन्हें इत्र अर्पित करें. गरीबों को भोजन वितरित करें.