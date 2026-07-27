27 July 2026 Numerology Horoscope 4: सामाजिक रीति रिवाज से अलग अपने नियम बनाने से होगा लाभ!

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज आपके कार्यक्षेत्र में ईमानदार रहना होगा. पुराने बने हुए नियमों के विपरीत आज स्वयं अपने नियम बना सकते हैं. आज का दिन काफी संवेदनशील और भावुकता से भरा रहेगा. रिश्तो में आज जिम्मेदारी उठाने का समय है.आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आप ऑफिस के अन्य सदस्यों के विपरीत जाकर खुद का रास्ता बना सकते हैं.शुरुआती दिक्कतों के बाद आपकी कामयाबी बड़ा नाम और स्टेटस बनाएगी.नौकरी से हटकर कुछ नया करने की इच्छा आज आपको बेहतर सोचने के लिए प्रेरणा देगी. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ-साथ मलिन कामों से आज आप बेहतर अचीव कर सकेंगे. आपके द्वारा अधिकारियों को बेहतर सुझाव दिए जा सकते हैं.वीजा और लोन के लिए प्रयासरत लोगों को कामयाबी मिलेगी. किसी भी कार्य में शॉर्टकट,झूठ और बेईमानी से दूर रहें. ऑफिस में राजनीति से बचकर रहें. व्यापार में आज आपको ईमानदार रहना होगा.विदेश से संबंधित कार्यों में बढ़त हासिल होगी. नकली समान और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी से दूर रहें.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है.फाइनेंशियल मैटर में आपको सतर्क रहना होगा.अन्यथा अचानक नुकसान या धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं.फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. विदेश से संबंधित किसी कार्य से धन लाभ होने की संभावना है.बोनस,इंसेंटिव के रूप में धन का आगमन होगा.गाड़ी,इलेक्ट्रॉनिक गैजेट,अस्पताल और कचहरी के अलावा कंफर्ट पर धन खर्च हो सकता है. आज उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा. शेयर बाजार, प्रॉपर्टी,आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ होगा.जुआ, सट्टा,ट्रेडिंग से दूर रहें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में काफी नजदीकियां बढ़ेंगी.रिश्तो में आज सीक्रेसी रहेगी. एक दूसरे के साथ संबंधों में ईमानदार रहें.ऑनलाइन या किसी सोशल साइट्स पर विदेशी अथवा विपरीत विचारधारा के व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन हो सकता है. विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में शक करने से स्थितियां तनाव पूर्ण हो सकती हैं. रिश्तो में झूठ, छल और गुस्सा करने से विवाद बढ़ेगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ आज शाम के वक्त आउटिंग,सरप्राइज डिनर या शॉर्ट ट्रिप प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : सिल्वर



आज का उपाय : आज जेब या पर्स में चांदी का सिक्का रखें. कच्चा दूध बहते हुए पानी में बहाएं.