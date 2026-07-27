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27 July 2026 Numerology, Horoscope 3: शॉर्टकट के द्वारा धन कमाने से होगा बड़ा नुकसान!

आज के दिन का अंक 8 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति और शनि की ऊर्जा के साथ आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपके ज्ञान के कारण बेहतर स्थिति बनेगी. आपको जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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27 July 2026 Numerology, Horoscope 3: शॉर्टकट के द्वारा धन कमाने से होगा बड़ा नुकसान!
शॉर्टकट से बचें, समझदारी और संयम से मिलेगा लाभ.

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज अनुशासन और कर्म का मेल आपके लिए बेहतर परिस्थितियां बनाएगा.आज का दिन कुछ नया सीखने के लिए शानदार है.आपके ज्ञान और जिम्मेदारी से कई बड़े अवसर मिलेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आप एक बेहतर गाइड और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रसिद्ध पाएंगे. आपके द्वारा बोला हुआ एक-एक शब्द महत्वपूर्ण होगा. टीचिंग,कंसल्टेशन, मार्केटिंग,धर्म कर्म के कार्यों में आज कामयाबी मिल सकती है. ऑफिस में उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको काफी सपोर्ट किया जाएगा.रुके हुए कार्य आपके प्रयासों से आज पूरे हो सकते हैं. आपकी ईमानदारी पूर्वक किए गए प्रयासों से प्रसन्न होकर अधिकारियों के द्वारा आपको प्रमोशन दिया जाएगा.आज आपको कम बोलना होगा. ऑफिस की राजनीति से दूर रहे.मीटिंग में बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकेंगे.आज बिजनेस में आपके अनुभव से स्थितियां मजबूत होगी. शॉर्टकट से पैसा कमाने पर दिमाग ना लगाएं. टैक्स से संबंधित कार्य में गड़बड़ी से दिक्कत है बढ़ सकती है.

Finance / फाइनेंस : आज धन की स्थिति बेहतर होगी. आपके ज्ञान की वजह से धन लाभ होगा. कमीशन, रुका हुआ धन, सरकारी विभागों में किसी कार्य से धन की प्राप्ति होगी.आज घर में बच्चों की पढ़ाई से संबंधित खर्चों में वृद्धि होगी.माता-पिता एवं अन्य सदस्यों के द्वारा आपका धन खर्च किया जा सकता है. आज किसी धार्मिक आयोजन में धन खर्च हो सकता है. लॉन्ग टर्म में सुरक्षित निवेश करें. प्रॉपर्टी,गोल्ड और बच्चों की शिक्षा पर किया गया इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. जुआ,सट्टा,किसी के प्रभाव में इन्वेस्टमेंट हानिकारक रहेंगे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्यार और वैवाहिक जीवन में आज एक दूसरे के प्रति सम्मान में वृद्धि होगी.पार्टनर की सलाह काफी महत्वपूर्ण रहेगी. आपके पार्टनर के साथ व्यवहार बेहतर करना होगा. सिंगल जातकों का किसी संस्कारी और उच्च शिक्षित व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन या विवाह से संबंधित बातचीत हो सकती है.ज्यादा सवाल जवाब और जिम्मेदारियां देने पर पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है. आज पार्टनर के साथ किसी धार्मिक आयोजन या धार्मिक यात्रा का हिस्सा बने.घर में बच्चों एवं बाकी परिजनों के साथ समय व्यतीत करें. ज्यादा घमंड भरी बातें ना करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 9
Lucky Color / शुभ रंग : क्रीम    

आज का उपाय : पीपल के वृक्ष की जड़ों में सरसों का तेल और काले तिल चढ़ाएं एवं जेब में पीला धागा अथवा रुमाल रखें.

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