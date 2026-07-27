27 July 2026 Numerology Horoscope 1: आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी मजबूत रहेगा दिन!

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है.आज आपको मेहनत अधिक करनी होगी.अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आपको काम करना होगा. आज आपकी मेहनत से कोई बड़ा काम बन सकता है.आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आज ऑफिस में आपके अधिकारी आपसे काफी खुश रहेंगे.सरकारी नौकरी, बड़ी कंपनियों, बैंक में कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आज आप लीडरशिप रोल में दिखाई देंगे.आपका प्रमोशन हो सकता है. किसी बड़े प्रोजेक्ट में आज कार्य करने का मौका मिलेगा. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा. आज ईगो और एटीट्यूड से बचकर रहना होगा. टीम के साथ मिलकर चलें. अधीनस्थ कर्मियों को सम्मान दें. किसी महत्वपूर्ण बैठक में आपके द्वारा किया गया कार्य काफी बेहतर होगा. व्यवसाय में आज आपका नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के मिलने से लाभ की स्थिति बनेगी. पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपको विशेष ध्यान रखना होगा.कस्टमर के साथ व्यवहार बेहतर करें.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. आज पैसा आपके नाम से चलकर आएगा.किसी कार्य के बोनस, अटका हुआ सरकारी पेमेंट, पुराना पेमेंट मिल सकता है. समाज में आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपका धन खर्च हो सकता है. माता-पिता की जिम्मेदारी से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है. उधार लेनदेन में सतर्कता रखें.किसी भी प्रकार का लोन अप्लाई ना करें. सरकारी योजनाओं और सिक्योर इन्वेस्टमेंट में डील करें. किसी महिला के नाम पर किए हुए निवेश से लाभ मिलेगा. प्रॉपर्टी, गोल्ड और सरकारी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं. क्रिप्टो, शेयर बाजार, ट्रेडिंग से दूर रहें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज आप रोमांटिक रहेंगे. साथ ही एक दूसरे के प्रति सम्मान में वृद्धि होगी.आज अरेंज मैरिज से संबंधित जातकों को विवाह में कामयाबी मिलेगी.किसी सरकारी नौकर अथवा बड़े नाम के व्यक्ति के साथ आपके संबंध बन सकते हैं. वैवाहिक जीवन में पार्टनर की रेस्पेक्ट करनी होगी. माता के साथ संबंध बेहतर रखें. गिफ्ट और डिनर प्लान करें.रिश्तो में एटीट्यूड या ईगो से दिक्कत होगा सामना करना पड़ेगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : आज अपनी जेब या पर्स में लाल रुमाल रखें.अपनी मां को सफेद चीज जैसे दूध,चावल का दान करें.