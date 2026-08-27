27 August 2026 Numerology Horoscope 9: नेतृत्व क्षमता से बढ़ेगा प्रभाव, रुके काम में आएगी तेजी

Personality Number 9 / मूलांक 9: किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आपके द्वारा लिए गए निर्णय से आपके जीवन को नया रास्ता मिलेगा. जल्दबाजी और जोश में आकर कोई निर्णय न करें. काफी समय से रुका हुआ कार्य आज शुरू हो सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर:

कार्यस्थल पर आपकी मजबूत लीडरशिप क्वालिटी एवं निर्णय लेने की जबर्दस्त क्षमता लोगों को काफी आकर्षित करेगी. अधिकारियों के द्वारा आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. अपने टास्क को कंप्लीट करके आपकी इमेज काफी बेहतर होगी. कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग, हेवी मशीनरी और प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज काफी लाभदायक स्थिति रहेगी.व्यवसाय में पुराने ग्राहकों के साथ फॉलो अप करने से नए आर्डर मिल सकते हैं. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए आज बेहतर प्लानिंग की जा सकती है. पार्टनरशिप में सभी नियम एवं शर्तों को लिखित रूप से करें.

Finance / फाइनेंस:

आपकी आर्थिक स्थिति में काफी प्रगति देखने को मिलेगी. आपके द्वारा लगातार किए गए प्रयासों से पुरानी पेमेंट रिलीज हो सकते हैं. एक से ज्यादा जगह से धन लाभ और कमीशन के माध्यम से धन प्राप्ति की उम्मीद है. अतिरिक्त इनकम के सोर्स बन सकते हैं. आज अचानक आपके शॉपिंग और खर्चों में बढ़ोतरी होगी. ज्यादा रिस्क लेकर कोई इंवेस्टमेंट ना करें. शेयर बाजार और ट्रेडिंग से दूरी बनाकर रखें. म्युचुअल फंड और प्रॉपर्टी में किया गया निवेश लाभदायक रहेगा.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन:

आपकी पर्सनालिटी काफी आकर्षक रहेगी. बात करने का तरीका एवं कॉन्फिडेंस लोगों को आकर्षित करेगा. पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होंगे. कहीं बाहर घूमने या किसी सरप्राइज से पार्टनर को खुश कर सकते हैं. अविवाहित लोगों को विवाह के बेहतर प्रस्ताव मिलने की संभावना है. नए प्रेम संबंधों में बातचीत में काफी नजदीकियां रहेगी.परिवार के साथ समय व्यतीत करें. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ बातचीत में गुस्सा और कठोर शब्दों पर नियंत्रण रखें.छोटी-छोटी बातों पर ईगो इशू ना बनाएं. छोटी छोटी बातों एवं विवाद को इग्नोर करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 3

Lucky Color / शुभ रंग: गोल्डन

आज का उपाय: सवा किलो साबुत लाल मसूर हनुमान चालीसा के पाठ करने के साथ किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा धर्म स्थान में दान करें.