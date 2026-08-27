27 August 2026 Numerology Horoscope 8: कठिन परिस्थितियों में गंभीरता से लिए निर्णय में मिलेगी कामयाबी

Personality Number 8 / मूलांक 8: किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आज आपके सामने कुछ जटिल स्थिति होगी. जिसमें आपके धैर्य और गंभीरता से कामयाबी मिलेगी. आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपकी पोजीशन मजबूत होगी. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर:

कार्य स्थल में आपके द्वारा बेहतर रिसर्च और स्ट्रेटजी से कार्य किया जाएगा. अधिकारियों के द्वारा आपको कोई बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है. कार्य के प्रति ईमानदारी और आपका समर्पण देखकर अधिकारी काफी प्रसन्न होंगे. आपके द्वारा किसी बड़ी समस्या का आसानी से समाधान किया जा सकता है. कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन और कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य में आज का दिन शानदार रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत पर गंभीरता से नजर रखेंगे. नए बिजनेस की शुरुआत या बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए आज का दिन बेहतर है.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी.कोई पुराना रुका हुआ भुगतान क्लियर हो सकता है. अथॉरिटी में अटके हुए फाइनेंशियल मैटर मूव होंगे. ज्यादा रिस्क लेकर कोई भी निवेश ना करें. शीघ्र अमीर बनने वाली योजनाओं से दूर रहे. उधार लेनदेन से बचना होगा. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

काम के अधिक प्रेशर और आपके गंभीर स्वभाव से पार्टनर के साथ संबंधों में दूरियां बढ़ सकती है. पार्टनर के साथ बातचीत में कठोर भाषा का इस्तेमाल न करें. अविवाहित लोगों के विवाह की बातचीत बनने की संभावना है. नए लोगों के साथ प्रेम संबंध बन सकते हैं. फ्यूचर को लेकर पार्टनर के साथ लंबी और गंभीर प्लानिंग होगी. गुस्से में आकर किसी से बातचीत ना करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 4

Lucky Color / शुभ रंग: सिलेटी.

आज का उपाय: कॉल स्टील उड़द और सरसों aका तेल किसी शनि मंदिर में रखें अथवा जोशी को दान करें.