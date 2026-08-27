27 August 2026 Numerology Horoscope 7: आर्थिक मामलों में रहे सतर्क, जल्दबाजी में ना करें निर्णय

Personality Number 7 / मूलांक 7: किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. किसी भी परिस्थिति में आप सिचुएशन को आसानी से समझ सकेंगे. किसी पुराने मामले में आपकी गंभीरता से परिणाम प्राप्त होंगे. अकेले में बैठकर आपके द्वारा बेहतर निर्णय किए जाएंगे. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर:

कार्यस्थल में आपके द्वारा रिसर्च और एनालिसिस की क्षमता से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. ऑफिस में आज आपके द्वारा जटिल से जटिल समस्याओं का आसानी से समाधान किया जा सकेगा. आपकी बेहतर सोच आज संगठन को लाभ की स्थिति में ले जाएगी. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च और धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. व्यवसाय में किसी पुराने ग्राहक के द्वारा बेहतर और बड़ी डील फाइनल की जा सकती है. नए पार्टनरशिप प्रस्ताव प्राप्त होंगे. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक स्थिति सामान्य एवं स्थाई रूप से मजबूत रहेगी. पुराने किसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कोई बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकता है. सरकारी योजना अथवा किसी व्यक्ति के पास फंसा हुआ धन आज वापस मिलने की संभावना रहेगी. ज्यादा रिस्क लेकर कोई इंवेस्टमेंट ना करें. ज्यादा लालच वाली योजनाओं से बचकर रहें. किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर कोई निवेश न करें. शेयर बाजार एवं विदेशी व्यवसाय से दूर रहें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति लगाव की स्थिति रहेगी. पार्टनर के साथ बातचीत के दौरान किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है. बिना पूरी जानकारी के कोई भी प्रतिक्रिया न दें. अविवाहित लोगों के लिए किसी मिस्टीरियस व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध बन सकते हैं. विवाह के योग्य जातकों के वैवाहिक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी. जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेद खत्म होंगे. रिश्तो में आज आपके प्रयासों से मधुरता रहेगी. किसी भी बात पर रिश्तो को विवादित ना करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : काले तिल और चावल सफेद कपड़े में रहकर किसी धर्म स्थान अथवा पीपल की जड़ में रखें.