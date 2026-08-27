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27 August 2026 Numerology Horoscope 6: आकर्षक व्यक्तित्व से बढ़ेगा प्रभाव, करियर में मिलेंगे नए अवसर

आज के दिन का अंक 9 और मूलांक 6 यानी शुक्र और मंगल की ऊर्जा से आज आपका आकर्षण और क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी. साहस के साथ लिए गए निर्णय ऐतिहासिक होंगे. आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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27 August 2026 Numerology Horoscope 6: आकर्षक व्यक्तित्व से बढ़ेगा प्रभाव, करियर में मिलेंगे नए अवसर
मूलांक 06 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 6 / मूलांक 6: किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज आपकी पर्सनालिटी काफी आकर्षक रहेगी. आज आपका कॉन्फिडेंस और साहस के साथ लिए गए निर्णय से लोग प्रभावित होंगे. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

आज आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रेजेंटेशन शानदार रहेगी.आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफी बेहतर रहेंगे.ऑफिस में अधिकारियों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है. आपकी क्रिएटिविटी और प्रबंधन क्षमता काफी शानदार रहेगी. आज व्यवसाय में किसी बड़े ग्राहक या बड़े ऑर्डर के फाइनल होने की संभावना है. लग्जरी प्रोडक्ट, सेल्स और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. पार्टनरशिप का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. एक्साइटमेंट में कोई भी कमिटमेंट ना करें.

Finance / फाइनेंस:

आपकी आर्थिक स्थिति काफी सकारात्मक रहने की संभावना है.आपकी मेहनत और प्रयासों से आमदनी स्थिर होगी. इनकम के नए सोर्सेस बन सकते हैं. लग्जरी और कंफर्ट पर आपका धन अधिक खर्च होने की संभावना है. ज्यादा रिस्क लेकर कोई भी निवेश न करें. किसी ऐसी स्कीम में निवेश न करें जो आपको ज्यादा रिटर्न या जल्दी अमीर बनने का वादा कर रही हो.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन:

प्रेम संबंध में आज एक दूसरे के प्रति काफी तेज आकर्षण रहेगा. बातचीत में मजबूती होगी. पार्टनर के साथ रोमांटिक पल विताने का अवसर मिलेगा. आज जीवनसाथी या प्रेम संबंधों में कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाएं या शाम के समय रोमांटिक डिनर या गिफ्ट देकर पार्टनर को प्रसन्न कर सकते हैं. अनमैरिड लोगों के लिए किसी आकर्षक व्यक्ति से वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना है. लव मैरिज के प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी. पार्टनर के साथ बातचीत में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें.

Lucky Number / शुभ अंक: 3
Lucky Color / शुभ रंग: गुलाबी  

आज का उपाय: आज माता लक्ष्मी को 9 गुलाब की पंखुड़ी एवं 6 सफेद चावल के दाने अर्पित करें.

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