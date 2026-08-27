27 August 2026 Numerology Horoscope 5: जल्दबाजी में कोई भी कमिटमेंट करने से बचें

Personality Number 5 / मूलांक 5: किसी भी माह की 5, 14, 23 तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज आपको जल्दबाजी से बचना होगा. कम्युनिकेशन स्किल से बेहतर लाभ की स्थिति बनेगी. अचानक आपको बिजनेस ट्रैवल पर जाना लाभदायक रहेगा. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर:

नौकरी एवं व्यवसाय में आपकी बेहतर कम्युनिकेशन से आज आपको लाभ होगा. ऑफिस में आपके द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन से क्लाइंट काफी अट्रैक्ट होंगे. आपकी बेहतर सोचने की पावर से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. सेल्स, टेलीकॉम, मीडिया, टूर एंड ट्रेवल्स, डिजिटल मार्केट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. पुराने ग्राहकों के माध्यम से बिजनेस से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है. यदि कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन स्ट्रेटजी बनाने के लिए बेहतर रहेगा.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी. एडिशनल इनकम के कई सोर्सेस बनने की संभावना है. किसी योजना में फंसा हुआ धन आज आपको मिल सकता है. ऑनलाइन शॉपिंग, बिजनेस ट्रैवलिंग आदि पर आपके खर्च बढ़ने की संभावना है. ज्यादा रिस्क लेकर ट्रेडिंग या ज्यादा मुनाफा, अमीर बनाने वाली योजनाओं से सावधान रहे. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता रखें. किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आपकी पर्सनालिटी काफी आकर्षक रहेगी. आपके द्वारा बातचीत से पार्टनर काफी एक्साइटेड रहेगा. जीवन साथी के साथ अथवा प्रेम संबंधों में आज आपके द्वारा कोई सरप्राइज विजिट प्लान की जा सकती है. अनमैरिड लोगों के विवाह से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ की गई बातें गंभीर रहेगी. आवेश में आकर कोई भी प्रतिक्रिया देने से बचें.

Lucky Number / शुभ अंक: 3

Lucky Color / शुभ रंग: सफेद

आज का उपाय: हरी इलायची एवं साबुत धनिया के हरे कपड़े में बांधकर गणेश जी को अर्पित करें.