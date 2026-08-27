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27 August 2026 Numerology Horoscope 4: तेज फैसलों से मिलेगी सफलता, करियर में बढ़ेगा प्रभाव

आज के दिन का अंक 9 और आपका मूलांक 4 मिलकर मंगल और राहू की ऊर्जा के माध्यम से अचानक आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव होंगे. बड़े अवसर की प्राप्ति हो सकती है. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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27 August 2026 Numerology Horoscope 4: तेज फैसलों से मिलेगी सफलता, करियर में बढ़ेगा प्रभाव
मूलांक 04 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 4 / मूलांक 4: किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज का दिन आपके द्वारा तेज निर्णय लेने का है. साहस के द्वारा लिए गए निर्णय से स्थितियां आपके पक्ष में बनेगी. आप की सोच आज एकदम अलग रहेगी. किसी भी सिचुएशन की सच्चाई को जानने के बाद ही निर्णय करें. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

आज कार्यस्थल पर आपकी बेहतर स्ट्रेटजी और मजबूत निर्णय से स्थितियां आपके पक्ष में बनेगी, जिससे लाभ प्राप्त होगा. ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपके द्वारा कठिन से कठिन समस्याओं का आसानी से समाधान किया जा सकेगा. आपकी कार्यप्रणाली से अधिकारी काफी प्रसन्न होंगे. ऑनलाइन बिजनेस, इंजीनियरिंग और प्रॉपर्टी डीलिंग के कामों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा.किसी बड़े ऑर्डर या डील से व्यावसायिक मजबूती मिलेगी. व्यवसाय में पार्टनरशिप के प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.

Finance / फाइनेंस:

 आज आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा अप एंड डाउन बना रहेगा.काफी समय से रुके हुए भुगतान में आज प्रगति देखने को मिलेगी. आपके खर्चों में अचानक अधिक वृद्धि होने की संभावना है. इन्वेस्टमेंट करने से पहले योजना के बारे में पूरी जानकारी करें. ज्यादा रिस्क लेकर कोई भी निर्णय न करें. किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिसीजन फाइनल करें. विदेश से संबंधित किसी स्कीम अथवा बिजनेस में लाभ की स्थिति बनेगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी. छोटी-छोटी बातों पर कठोर भाषा या कड़क प्रतिक्रिया देने से रिश्तों में विवाद होने की संभावना होगी. अनमैरिड लोगों को आज विवाह से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. इंटर कास्ट मैरिज के प्रयासों में आज सकारात्मकता देखने को मिलेगी. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें. काम के प्रेशर और किसी अन्य कारण से गलतफहमी होने की संभावना है. जल्दबाजी या गुस्से में आकर कोई भी निर्णय एवं प्रतिक्रिया न दें.

Lucky Number / शुभ अंक: 1
Lucky Color / शुभ रंग: नीला  
     
आज का उपाय: आज शाम के वक्त जो काले तिल और लॉन्ग एक लाल कपड़े में रखकर गणेश जी का स्मरण करते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित करें.

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