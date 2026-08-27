27 August 2026 Numerology Horoscope 3: जीवनसाथी,प्रेम संबंध एवं कार्य स्थल पर विवाद करने से बचें

Personality Number 3 / मूलांक 3: किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके मन में काफी एक्साइटमेंट रहेगा. योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें. आपकी बातों को अधिकारियों के सम्मुख मजबूती के साथ रखें. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

कार्यस्थल पर आपकी बेहतर लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से लाभ की स्थिति बनेगी. आपके द्वारा दी गई सलाह से लोग काफी प्रसन्न होंगे. अधिकारियों के द्वारा कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है. एजुकेशन, प्रबंधन, मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. व्यवसाय में ग्राहकों के माध्यम से किसी बड़े ऑर्डर के मिलने की संभावना है. नया प्रोजेक्ट एवं व्यवसाय शुरू करने के लिए आज का दिन शानदार है. पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपको अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी.

Finance / फाइनेंस:

आपके प्रयासों से आपकी आर्थिक स्थिति काफी शानदार रहेगी. आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक होंगे.आपकी मेहनत से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. अतिरिक्त आमदनी से संबंधित स्रोत बनेंगे. एक्साइटमेंट और जल्दबाजी में कोई भी खर्च न करें. इन्वेस्टमेंट करते समय रिस्क और रिटर्न की कैलकुलेशन करो. अधूरी जानकारी में इन्वेस्टमेंट ना करें. शेयर बाजार और ट्रेडिंग के माध्यम से लाभ की स्थिति बनेगी. एक्सपर्ट की सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आपके आकर्षण और बातचीत में कॉन्फिडेंस से लोग प्रभावित होंगे. पार्टनर के साथ भविष्य से संबंधित किसी विषय पर लंबी बातचीत होने की संभावना है. किसी आकर्षक और सेलिब्रिटी टाइप व्यक्ति के साथ आपका प्रेम संबंध या विवाह के प्रस्ताव बन सकते हैं. नए लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी. वैवाहिक जीवन में भाषा और गुस्से पर कंट्रोल में अपनी बात को सभी तरीके से स्पष्ट शब्दों में पार्टनर के साथ करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 1

Lucky Color / शुभ रंग: लाल



आज का उपाय: आज किसी पीपल के वृक्ष की जड़ों में सरसों एवं एक लाल फूल रखें. अपनी शर्ट की जेब में लाल रंग का धागा रखें.