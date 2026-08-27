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27 August 2026 Numerology Horoscope 2: बेहतर संवाद से बनेंगे बिगड़े काम, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

आज दिन का अंक है 9 और आपका मूलांक 2 है. आज चंद्रमा और मंगल की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके बेहतर निर्णय लेना होगा. आईए जानते हैं मूलांक 2 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर.

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27 August 2026 Numerology Horoscope 2: बेहतर संवाद से बनेंगे बिगड़े काम, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
मूलांक 02 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 2 / मूलांक 2: किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आपके प्रयासों से रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी. लोगों के साथ बातचीत में भाषा में संयम रखें. आपकी मजबूत इनट्यूशन पावर से लाभ की स्थिति बनेगी. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर:

आज आपकी बेहतर कम्युनिकेशन से कई बिगड़े हुए कार्य आसानी से बनेंगे. टीम के साथ मिलकर कार्य करने से लाभ की स्थिति बनेगी. ऑफिस में किसी कठिन परिस्थिति को आप आसानी से संभाल सकते हैं. जटिल परिस्थितियों में आपकी सोच काफी डिप्लोमेटिक रहेगी. शिक्षा, समाज सेवा, पब्लिक डीलिंग और लिक्विड चीजों के बिजनेस में आज लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. व्यवसाय में पुराने ग्राहकों के साथ बातचीत बेहतर होगी. पार्टनरशिप के व्यवसाय में नियम एवं शर्तों को स्पष्ट रखें.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से काफी बेहतर रहेगी. पुराने रुके हुए पेमेंट आपके प्रयासों से रिलीज हो सकते हैं. अतिरिक्त इनकम की बनने की संभावना है. घर में अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें. रिस्क और रिटर्न की कैलकुलेशन करने के बाद ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन:

प्रेम संबंधों में आपकी भावनाएं काफी मजबूत होगी. किसी भी बात पर जल्दबाजी एवं आवेश में आकर प्रतिक्रिया न दें. पार्टनर की बात को समझने का प्रयास करें. बातचीत में नरमी रखें. भावनाओं का सम्मान करें. अविवाहित लोगों को विवाह के लिए कोई आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक: 6
Lucky Color / शुभ रंग: सिल्वर   

आज का उपाय: आज घर के पूजा स्थल में एक गुलाब का फूल और 11 दाने चावल रखें. शाम के वक्त चावल को उठाकर पक्षियों को डाल दें.

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