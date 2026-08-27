27 August 2026 Numerology Horoscope 1: नई जिम्मेदारियों से बढ़ेगा प्रभाव, करियर में मिलेगी सफलता

Personality Number 1 / मूलांक 1: किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. रुके हुए पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. आपके प्रयासों से परिस्थितियां आपके वश में होंगी. लीडरशिप क्वालिटी के साथ आपको धैर्य रखना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर:

आज कार्य स्थल पर आपको काफी महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपके लिए गए निर्णय शानदार रहेंगे. किसी कठिन प्रोजेक्ट में आपके द्वारा किए गए प्रयासों से प्रगति होगी. व्यवसाय में ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर होंगे. सेल्स, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा.किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आज का दिन बेहतर है.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहने की संभावना है. आपके प्रयासों से कठिन परिश्रम तथा अनुशासन से लाभ की स्थिति बनेगी. रुका हुआ पेमेंट आज प्राप्त हो सकता है. इनकम के कई नए स्रोत बन सकते हैं. उत्साह एवं जल्दबाजी में खर्च न करें. ज्यादा रिस्क लेकर किया गया निवेश बेहतर नहीं होगा. अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

वैवाहिक जीवन एवं प्रेम संबंधों में आपका कॉन्फिडेंस काफी बेहतर होगा.आपकी पर्सनालिटी काफी आकर्षक रहेगी. जीवनसाथी एवं अन्य लोग आपसे काफी आकर्षित होंगे. आवेश एवं ओवर एक्साइटमेंट में आकर बहस और कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें. अनमैरिड लोगों को विवाह से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. जीवन साथी के साथ मिलकर कोई बेहतर निर्णय आपके जीवन को शानदार बनाएगा.

Lucky Number / शुभ अंक: 3

Lucky Color / शुभ रंग: सुनहरा

आज का उपाय: प्रातः काल स्नान के बाद जो लाल मसूर के दाने एक लाल कपड़े में बांधकर घर की पूजा स्थल में रखें एवं शाम को उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें.