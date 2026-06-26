Numerology Prediction 9: साहस से लिए गए निर्णय लेने से होगी करियर में प्रगति!

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज काम करने की अतिरिक्त सक्रियता रहेगी लेकिन कई बार आपको रूकावटों का सामना करना पड़ सकता है. काफी समय से पेंडिंग कामों में आज प्रगति देखने को मिलेगी.आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : ऑफिस में आज किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है आपके नेतृत्व में टीम को सफलता मिलेगी. बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हो सकता है. आपके द्वारा किए गए प्रयास से काफी बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. आपके अधिकारी एवं कर्मचारी आपसे आकर्षित होंगे. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा और एक्शन लेने से बचना होगा. आपके आत्मविश्वास से व्यवसाय में लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे. ग्राहकों के साथ जुड़ने से भविष्य में लाभ होगा. साझेदारी के व्यवसाय में आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हो सकता है.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी इनकम में अचानक बढ़ोतरी होगी. आपकी अतिरिक्त मेहनत और एक्टिविटी से कोई नया अवसर मिलेगा. आज आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खर्चों में कटौती करें. कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन काफी सोच समझ के बाद ले. इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा जल्दबाजी आज रिस्की रहेगी. आज आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट का संतुलन बनाकर चलना होगा.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में आपके प्रति पार्टनर का आकर्षण काफी अधिक होगा. प्रेम संबंध में नजदीकियां बढ़ेंगे पार्टनर के साथ खुलकर आज रोमांस का मौका मिलेगा. आपके संबंध में मजबूती आएगी. ज्यादा जिद और ईगो वाली बातें आपके रिश्ते को खराब करेंगी. वैवाहिक जीवन में आज पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें. जीवनसाथी की केयर करें. दोनों मिलकर बेहतर फैसला लेंगे. पारिवारिक जिम्मेदारियां में आप का नजरिया काफी अहम होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : आज अपने साथ एक पिंक कलर का रुमाल रखें एवं मुँह में एक दालचीनी का टुकड़ा डालकर बाहर निकलें.