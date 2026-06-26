Numerology Prediction 8: करियर में गंभीरता और अनुशासन से मिलेगा लाभ!

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है. आज आपके पुराने अटके हुए कार्य आपके प्रयासों से फिर से शुरू हो सकते हैं. आज प्रगति धीमी लेकिन स्थाई होगी. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज आपके ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारी मेहनत और अनुशासन के साथ कार्य करना पड़ सकता है. आपके द्वारा किए गए कार्य से आपकी पहचान में बढ़ोतरी होगी. आपका गंभीर नेचर और मेहनत करने के तरीके से प्रभावित होकर ऑफिस में आपको प्रमोशन दिया जा सकता है. काफी समय से ट्रांसफर का प्रयास कर रहे जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत देने वाला होगा. किसी भी कार्य के तुरंत परिणाम की इच्छा ना करें. धीरे-धीरे धैर्य के साथ बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. किसी पुराने बंद पड़े प्रोजेक्ट में आज मूवमेंट देखने को मिलेगा. आज आपके व्यवसाय की बढ़ोतरी और ग्राहकों के साथ संबंध पर जोर देना होगा.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी इनकम धीमे-धीमे लेकिन स्थाई तौर पर बढ़ोतरी देगी. आर्थिक स्थिति में आज सुधार हो सकता है. किसी मित्र अथवा रिश्तेदार को उधार दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है. किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले पूरा अनुशासन और गंभीरता रखें. आज बजट को बेहतर तरीके से प्लान बनाकर आगे बढ़ें. आज आपको अपने बच्चों पर कंट्रोल करना होगा उससे आपको स्थिरता प्राप्त होगी. आज निवेश करने के लिए दिन अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में प्लान करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति गंभीरता और विश्वसनीयता बढ़ेगी. आपको अपने पार्टनर की जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है. अपने प्रेम संबंधों को भावनाओं में व्यक्त करना होगा. चुप रहकर आज दोनों के बीच दूरियां पड़ सकती है. वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना में वृद्धि होगी. जीवनसाथी आपकी फिलिंग्स और सिचुएशन को गंभीरता से समझेगा. पारिवारिक किसी महत्वपूर्ण बातचीत में आज आपको निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : आज 7 काली मिर्च के दाने 21 बार अपने ऊपर से उल्टा उतारकर फेंक दें एवं उसके बाद आगे बढ़ें.