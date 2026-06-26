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Numerology Prediction 6: मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक स्थिति होगी मजबूत!

आज के दिन का अंक 6 और मूलांक 6 यानी शुक्र की ऊर्जा के साथ आज आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी. आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 6: मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक स्थिति होगी मजबूत!
मूलांक 6: आकर्षण और व्यक्तित्व से मिलेगा विशेष सम्मान

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है.आज आप अपनी लग्जरियस लाइफ को जिएंगे. आपके जीवन में मान सम्मान के साथ कई आर्थिक लाभ के मौके आएंगे. आज पुरानी रुठे हुए रिश्तों को फिर से बेहतर किया जा सकता है. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : एक ऑफिस में आपको बेहतर लाभ की अवसर प्राप्त होंगे. कोई ऐसा कार्य आपकी जिम्मेदारी में आएगा, जिससे आपके करियर में बेहतर परिवर्तन होगा. हॉस्पिटैलिटी ब्यूटी प्रोडक्ट और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा. अपना दिमाग एक ही कार्य पर स्थित रखें. व्यवसाय में आज आपको ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद और संबंध स्थापित करने चाहिए. आपकी बेहतर छवि आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी करेगी. कोई बड़ा प्रोजेक्ट आज आपको हासिल हो सकता है. दुकान की साज सज्जा से ग्राहक आकर्षित होंगे.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक मामलों में आज का दिन काफी सकारात्मक और लाभ देने वाला है. आज आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी. इनकम के साथ-साथ फैमिली खर्च और इंटीरियर, डेकोरेशन, घर में कंफर्ट के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है. फाइनेंशियल मैटर आज मेरे समझदारी से लेने होंगे. जल्दबाजी में या किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर कोई निर्णय न करें. बचत से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करें. रिश्तो में महंगे गिफ्ट देने से परहेज करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपकी लव लाइफ में काफी अट्रैक्शन और फीलिंग एक दूसरे के साथ संबंध काफी गंभीर रहेंगे. पार्टनर के साथ प्रीमियम टाइम विताने का अवसर प्राप्त होगा. नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी. विवाह की प्रतीक्षा कर रहे जातकों के लिए विवाह के संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.आज आपके वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर सपोर्ट और प्रेम प्राप्त होगा. घर में माहौल आज खुशियों से भरा रहेगा. परिवार में किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा आपके द्वारा तैयार की जा सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : आज 325 ग्राम चावल, चीनी, दूध और देशी घी शिवलिंग पर अर्पित करें.

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