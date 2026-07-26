26 July 2026 Numerology Horoscope 9: प्रेम संबंधों में गले लगाकर करें गलतफहमी को दूर!

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज बैठे बिठाए कोई भी कार्य आसानी से पूरा नहीं होगा.आपको मेहनत और आक्रामकता के साथ प्रयास करने होंगे. आज का दिन लीडरशिप और एक्शन लेने का है. समाज में लोगों की मदद करें. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आपकी जिम्मेदारियों में आज बढ़ोतरी होगी. कोई भी कार्य आज आपको काफी ईमानदारी और सक्रियता के साथ खत्म करना होगा.मेडिकल, प्रॉपर्टी डीलिंग,कंस्ट्रक्शन के कार्य में आज स्थिति सकारात्मक रहेगी.एक बेहतर टीम लीडर की तरह आपके कार्य में सफलता मिलेगी.आपके अधिनस्थ और साथी कर्मचारी आपके नेतृत्व में बेहतर सकारात्मक कार्य कर सकेंगे.पहले से चला आ रहा कोई प्रोफेशनल विवाद आज खत्म हो सकता है. आवेश में आकर कोई भी निर्णय न करें.जल्दबाजी और गुस्से में किया गया कार्य आज आपको दिक्कत में डाल सकता है. किसी महत्वपूर्ण कार्य को आज खत्म करने का प्रयास करें.कल के लिए छोड़ा गया कार्य आपके करियर के लिए नुकसानदायक होगा. पार्टनरशिप के व्यवसाय में नीतियां पारदर्शी रखें. क्लाइंट्स के साथ विवाद करने से बचें. व्यवसाय में आज अपने पदार्थ की क्वालिटी पर ध्यान दें. बाजार और ग्राहकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय में परिवर्तन करें.

Finance / फाइनेंस: आज आपके पास बड़ी तादात में धन का आगमन होगा.आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बोनस, प्रॉपर्टी की बिक्री, सरकारी विभाग में अटका हुआ पेमेंट और कमीशन के माध्यम से धन लाभ होने की संभावना है.देश हित और धर्म के लिए आज आपका पैसा खर्च हो सकता है. नई गाड़ी की खरीद या मेंटेनेंस,कोर्ट कचहरी और अस्पताल में धन खर्च होने की संभावना है.कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों के इलाज में दान करें.इन्वेस्टमेंट में किया गया लालच नुकसानदायक रहेगा.सेफ इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेगा.प्रॉपर्टी नया घर खरीदना, गोल्ड खरीदना लाभदायक रहेगा तुरंत अमीर बनने वाली योजनाओं से बचना बेहतर होगा.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में काफी सक्रियता बनी रहेगी.एक दूसरे के प्रति लगाव और भावुकता बढ़ेगी. किसी नौकरीपेशा व्यक्ति के साथ आज आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है. प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में प्यार और झगड़ा बना रहेगा. दोनों के बीच बैलेंस बनाकर चलें.छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें.पार्टनर को स्पेस दें.किसी गलतफहमी की स्थिति में खुलकर बातचीत करें. गुस्सा और आक्रामक होकर कोई बात ना कहें. साथ में घूमने का प्लान बनाएं.गरीबों की मदद करें. छोटे भाई बहनों की मदद करने से आज मानसिक सुकून मिलेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : सुनहरा

आज का उपाय : आज घायल और भूखे जानवरों की सेवा करें पर्स में एक लाल धागा रखकर घर के बाहर निकले.