26 July 2026 Numerology Horoscope 7: किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर विदेशी व्यक्ति के साथ हो सकता है अट्रैक्शन!

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आपको दुनिया की भीड़ से अलग अपनी पहचान बनानी होगी. अकेले चलने की राह पर गंभीर सोच के साथ करियर के लिए आज बेहतर सोच सकेंगे. आज आपकी सोच काफी आध्यात्मिक और एकांकी हो सकती है.आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपका दिमाग काफी तेज कार्य करेगा.टीम के साथ रहकर आप बेहतर कार्य नहीं कर पाएंगे,इसलिए अकेले में कार्य करना बेहतर रहेगा.वर्क फ्रॉम होम करने वाले जातकों के लिए आज बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.किसी भी कार्य की रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी और खुफिया कार्यों में सफलता हासिल होगी. करियर से रिलेटेड कोई भी प्लान या स्ट्रेटजी सीक्रेट रखें.किसी के साथ शेयर ना करें. आपका जबरदस्त आइडिया लोगों को काफी पसंद आएंगे. महत्वपूर्ण कार्य के अलावा थोड़ा समय लोगों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करें, अन्यथा ओवर थिंकिंग की वजह से निर्णय लेने में समस्या हो सकती है. ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें. आज किसी महत्वपूर्ण बैठक में आपके द्वारा दिया गया प्रपोजल शानदार रहेगा.बिजनेस में आज पार्टनरशिप और झूठ बोलकर नुकसान हो सकता है. सेक्रेटली आपको नई स्ट्रेटजी पर कार्य करना होगा.

Finance / फाइनेंस: आज कोई गड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है. अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी.धन का आगमन होगा पर किसी अन्य स्वरूप में धन प्राप्त होगा. कहीं फंसा हुआ पैसा रिफंड मिल सकता है. इंश्योरेंस पॉलिसी से रिटर्न मिलने की संभावना है. विदेश से संबंधित व्यवसाय या कमीशन के माध्यम से धन लाभ होगा.किसी नजदीकी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की संभावना है. पूजा पाठ, बच्चों की शिक्षा और ट्रैवलिंग पर खर्च हो सकता है. छोटे-छोटे पैसे को आज इन्वेस्टमेंट या सेविंग करें. ज्यादा दिखावे से बचें.सोना खरीदने,सरकारी बॉन्ड और विदेशी शेयर,जमीन के माध्यम से धन निवेश करें. शेयर बाजार, क्रिप्टो और लालच देने वाली स्कीम से दूर रहे. एक्सपर्ट की सलाह लेकर इन्वेस्टमेंट करने से लाभ होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज परिवार, जीवनसाथी और प्रेम संबंधों में दूरी के बावजूद अपनापन और प्यार बढ़ेगा. ऑनलाइन किसी प्लेटफार्म पर किसी विदेशी व्यक्ति या काफी दूर रहने वाले व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध बन सकते हैं. सामने से आपको आपके क्रश का मैसेज आ सकता है. ज्यादा रोक-टोक और सवाल जवाब से संबंध खराब हो सकते हैं. इसलिए पार्टनर को स्पेस दें. रिश्तो में एक दूसरे का भरोसा करें.शाम के समय कहीं आउटिंग का प्लान करें.नदी किनारे साथ में टहलने से रिश्तों में मजबूती आएगी.परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करें. बड़े लोगों की सलाह से जीवन आसान होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी

आज का उपाय : मेनिफेस्टेशन करने से आज आपको कामयाबी मिलेगी. कुत्ते को रोटी खिलाएं और जेब में सात काले तिल के दाने रखें.