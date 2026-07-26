विज्ञापन
विशेष लिंक

26 July 2026 Numerology Horoscope 6: किसी महिला अधिकारी अथवा क्लाइंट के सपोर्ट से बेहतर होगी आज की स्थिति!

आज के दिन का अंक 7 और मूलांक 6 यानी शुक्र और केतु की ऊर्जा से आज आपके सोचने की क्षमता बेहतर होगी, साथ ही आज आपका आकर्षण बढ़ेगा. आमदनी के साथ-साथ आज आपके लाइफस्टाइल में चेंज होगा. आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
26 July 2026 Numerology Horoscope 6: किसी महिला अधिकारी अथवा क्लाइंट के सपोर्ट से बेहतर होगी आज की स्थिति!
महिला सहयोगी का मिलेगा साथ, आर्थिक फैसलों में रखें संयम.

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आर्थिक स्थिति और रिश्तो को लेकर आज काफी संवेदनशील रहेंगे. कंफर्ट और लग्जरियस में वृद्धि होगी. समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा. आपको अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझना होगा.आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपको करियर के लिए हाथ से सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि मन लगाकर पूरी शिद्दत के साथ कार्य करना होगा. ऑफिस में किसी महिला अधिकारी अथवा महिला क्लाइंट के माध्यम से फुल सपोर्ट और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. रुका हुआ कोई पुराना प्रोजेक्ट आपके प्रयासों से फिर से शुरू हो सकता है. ऑफिस में लव अफेयर और टाइम पास करने से बचें. किसी भी कार्य को कल पर छोड़ने की तैयारी आपकी प्रोफेशनल लाइफ को खराब करेगी. बिजनेस में आज शो ऑफ पर ध्यान दें.ब्यूटी प्रोडक्ट,रेस्टोरेंट, इवेंट मैनेजमेंट,इंटीरियर डेकोरेशन,होम अप्लायंस आदि के बिजनेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. उधार लेनदेन और पार्टनर के साथ विवाद करने से बचें. सोशल मीडिया के माध्यम से नए ग्राहक मिल सकते हैं.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. आपके खर्चों में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है. प्रेम संबंधों में आज आपका धन खर्च हो सकता है. किसी कार्य का बोनस, किसी महिला को उधार दिया गया धन आज वापस मिल सकता है. संबंधों में गिफ्ट के लेनदेन पर भी धन खर्च होने की संभावना है.घर में लग्जरी बढ़ाने, घर के लोगों के साथ शॉपिंग और किसी आयोजन पर धन खर्च होने की संभावना बढ़ेगी. बजट बनाकर आज धन खर्च करें. क्रेडिट कार्ड अथवा उधार लेकर खर्च ना करो. आज लिया गया कर्ज आपको दिक्कत दे सकता है. प्रॉपर्टी,गोल्ड, एफडी आदि में इन्वेस्ट करें. शेयर बाजार,जुआ, सट्टा, लोन और दिखावे पर धन कर्ज करने से बचें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में आज एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा. आज का दिन काफी रोमांटिक और लग्जरियस हो सकता है. पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बनाएं. एक दूसरे को गिफ्ट या रोमांटिक डेट पर लेकर जाएं.बचपन के किसी मित्र से आज आपकी अचानक मुलाकात हो सकती है. विवाह योग्य जातकों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है.अरेंज मैरिज के लिए आज का दिन काफी बेहतर है.रिश्तो में गुस्सा और शक करने से स्थितियां विपरीत होगी. मूवी, डेटिंग और आउटिंग का प्लान करें.किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हग करके समस्या को खत्म करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky Color / शुभ रंग : सफेद   

आज का उपाय : आज अधिक से अधिक सफेद कपड़े पहने. गाय को आटा और गुड़ मिलाकर खिलाएं. घर में खुशबूदार इत्र का छिड़काव करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mulank 6 Horoscope, Astrology, Faith
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com