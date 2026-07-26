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26 July 2026 Numerology Horoscope 5: प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में बोरियत से हो सकते हैं परेशान!

आज के दिन का अंक 7 और आपका मूलांक 5 है. आज बुध और केतु की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. बेहतर कम्युनिकेशन टेक्निक और सामाजिक मजबूती की वजह से आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा. आईए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

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26 July 2026 Numerology Horoscope 5: प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में बोरियत से हो सकते हैं परेशान!
रिश्तों में बोरियत बढ़ा सकती है दूरी.

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज आपको लोगों के साथ काफी सौम्य और विनम्रता के साथ बातचीत करनी है. बातचीत के दौरान आपकी इनट्यूशन पावर की वजह से आप परिस्थितियों को आसानी से पहचान सकेंगे. आज आपके रुतबे में वृद्धि होगी. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : आज नेटवर्किंग के माध्यम से आपके करियर में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.पुराने कनेक्शन के माध्यम से व्यवसाय में वृद्धि होगी. मार्केटिंग सेल्स और कम्युनिकेशन के थ्रू काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. आपके द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन से क्लाइंट्स काफी खुश होंगे.आपके आइडिया से अधिकारी आकर्षित होंगे.आज की डील के माध्यम से आपके प्रोफाइल में जबरदस्त वृद्धि होगी.किसी भी डील में झूठ या छल करने से बदनामी होने की आशंका रहेगी.मल्टीपल कामों में आज दिक्कत हो सकती है. इसलिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य पर फोकस करें.ऑनलाइन बिजनेस या किसी प्रपोजल को भेजने से पहले उसे सही प्रकार जांच लें. अन्यथा गलती की वजह से नुकसान हो सकता है. आपके द्वारा आज कम बोलकर भी अधिक लाभ कमाया जा सकता है. व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए आपको घूम फिर कर कार्य करना होगा. जल्दबाजी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें. नए लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाएं.

Finance / फाइनेंस: फाइनेंसियल कंडीशन में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. पैसा आएगा लेकिन खर्चों में वृद्धि होगी. किसी कार्य की कमीशन, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टूर एंड ट्रेवल्स और बिजनेस में गिफ्ट देने पर आपका खर्च बढ़ सकता है.किसी भी लेनदेन का पूरा हिसाब रखें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करें.शेयर बाजार, ट्रेडिंग गोल्ड,ऑनलाइन एक्टिविटीज के माध्यम से धन लाभ हो सकता है.बड़ा लेनदेन प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट ना करें. किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट में पूरी जानकारी करने के बाद डिसीजन लें अन्यथा धोखे की संभावना है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में आज का दिन बोरिंग रह सकता है. इसलिए रिश्तो में सक्रियता और एंजॉय बढ़ाने का प्रयास करें. सोशल मीडिया पर चैटिंग के माध्यम से आज क्रश से बातचीत शुरू हो सकती है. जीवनसाथी के लिए सरप्राइज डेट प्लान करो. आउटिंग, डिनर और खरीदारी के लिए जाएं. पार्टनर की बातों को इग्नोर ना करें.साथ में समय व्यतीत करें.घूमने फिरने मौज मस्ती से रिश्तों में मजबूती आएगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग : आसमानी    

आज का उपाय : अपने पर्स अथवा पॉकेट में एक हरे रंग का रुमाल रखें.गाय को हरा चारा खिलाएं.

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