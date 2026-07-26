26 July 2026 Numerology Horoscope 4: सोशल मीडिया के माध्यम से अलग विचारधारा के व्यक्ति के साथ बनेंगे संबंध!

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज भीड़ के पीछे भागने की जगह अपनी अलग पहचान बनाएं. पुराने नियमों की जगह आज आपके बनाए नए नियम प्रभावित होंगे. लोग स्वयं आपके पीछे आएंगे. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज करियर में आपको घुटन और दबाव महसूस हो सकता है. दबाव से बाहर निकल कर आज आपको सफलता प्राप्त करनी होगी. भविष्य में आज किए गए कार्यों से तरक्की होगी. आईटी,रिसर्च और सरकारी कार्यों में आज आपको बड़ा अवसर मिल सकता है. अधिकारियों के द्वारा आपकी सोच को पसंद किया जाएगा. रुके हुए कई कार्य आज झटके में आगे बढ़ सकते हैं. उच्च अधिकारियों के साथ आज टकराव की स्थिति बन सकती है. शॉर्टकट से आज काम खराब हो सकता है. समय बर्बाद ना करें.आपके बेहतर आइडिया से आज व्यवसाय में वृद्धि होगी.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन मिस्टीरियस तरीके से रह सकती है. अचानक धन का आना और जाना हो सकता है.अचानक आपको किसी अटके हुए पैसे में कामयाबी मिल सकती है.बोनस या कोई फंसा हुआ पैसा रिफंड हो सकता है.इलेक्ट्रॉनिक गैजेट,गाड़ी और मशीनरी के मेंटेनेंस पर धन खर्च होने की संभावना है. किसी विवाद की वजह से कोर्ट कचहरी अथवा किसी नजदीकी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है. आज हुई आमदनी से बचत पर ध्यान केंद्रित करें. ज्यादा लालच और शॉर्टकट के चक्कर में न फंसे. किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी करें. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता रखें. कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट बिना पूरी जानकारी के ना करें. जानकार व्यक्ति के द्वारा दी गई स्कीम और उधार लेनदेन से दूर रहें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे को स्पेस देना होगा.आपके द्वारा की जाने वाली ज्यादा रोक-टोक पार्टनर को पसंद नहीं आएगी.रिश्तो में एक दूसरे को सम्मान दें. ऑनलाइन एवं किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर चैटिंग में किसी अलग विचारधारा के व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन हो सकता है. नए प्रेम संबंध बन सकते हैं.रिश्तो में शंका और जासूसी से बात खराब हो सकती है. शाम के वक्त आउटिंग,किसी नदी किनारे घूमने और सरप्राइज गिफ्ट प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 8

Lucky Color / शुभ रंग : नीला



आज का उपाय : किसी कल अथवा भरे गली के कुत्ते को रोटी खिलाएं साथ ही तिल और काली उड़द के 8 - 8 दाने बहते हुए पानी में बहाएं.