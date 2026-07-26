26 July 2026 Numerology Horoscope 2: ऑफिस में होने वाली राजनीति से रहें सावधान!

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें. आज अपनी लीडरशिप में किसी भी कार्य को आवेश में ना करें. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज ऑफिस में आपके अधिकारियों के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा. किसी महिला अधिकारी और क्लाइंट के साथ विवाद हो सकता है. समुद्री व्यापार में आज कामयाबी मिलेगी.आज आपके द्वारा ऑफिस में काफी शानदार तरीके से अपनी बात रखी जाएगी. मीटिंग में आपका शांत स्वभाव लोगों को पसंद आएगा. आज अधिकारियों के साथ ईगो में बात ना करें. अन्यथा करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. ऑफिस की गुप्त राजनीति से दूर रहे. कुछ लोग आपका अंदर-अंदर विरोध कर सकते हैं.व्यापार में आज आपकी कोई बड़ी स्ट्रेटजी काम आ सकती है. आज कोई भी रिस्क लेकर कार्य न करें.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक स्थिति में काफी अप एंड डाउन बना रहेगा. आपके धन आगमन में वृद्धि होगी साथ ही खर्चो में वृद्धि होगी. महिला के माध्यम से धन लाभ होगा. छोटे-छोटे लाभ आज बढ़ेंगे. रिश्तेदारों और घर के अलावा किसी महिला के इलाज पर धन खर्च होने की संभावना है. इमोशन में कोई भी निर्णय ना करें. आज काफी सुरक्षित और स्लो रिटर्न मिलेगा.ज्यादा जल्दबाजी के चक्कर में नहीं पड़े. एफडी, म्युचुअल फंड में लाभ की स्थिति बनेगी. प्रॉपर्टी और गोल्ड में किया गया निवेश आज लाभ देगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में अपने दिल की बात पार्टनर को बतानी होगी. आज आपके क्रश के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे. प्रपोज करने के लिए आज का दिन बेहतर है. पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें अन्यथा बड़ा विवाद बन सकता है. आज रिश्तो में किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं. संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की तारीफ करें.किसी भी विवाद की स्थिति में हग करके विवाद खत्म करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 4

Lucky Color / शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : आज आपको कांच के गिलास में पानी पीना बेहतर रहेगा. साथ ही चंद्रमा की रोशनी में सफेद चावल और सफेद पुष्प रख दें.सुबह उठकर इन्हें पीपल के वृक्ष की जड़ों में डाल दें.