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26 August 2026 Numerology Horoscope 7: कोई कठिन जिम्मेदारी मिलने की संभावना, धैर्य के साथ करना होगा कार्य

आज के दिन का अंक 8 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और शनि की ऊर्जा आपको मानसिक रूप से मजबूत करेगी. आपकी सोचने की क्षमता स्ट्रांग होगी.

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26 August 2026 Numerology Horoscope 7: कोई कठिन जिम्मेदारी मिलने की संभावना, धैर्य के साथ करना होगा कार्य
26 August 2026 Numerology Horoscope 7
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Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आपके द्वारा आज दी गयी शानदार प्रजेंटेशन से लोग आकर्षित होंगे. व्यवसायिक निर्णय लेने में आसानी रहेगी. हिडिन जानकारी मिल सकती है. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : कार्यस्थल में आपके द्वारा बेहतर रिसर्च और प्लानिंग के माध्यम से किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. अधिकारियों के द्वारा आपको कोई कठिन जिम्मेदारी दी जा सकती है. आज आपको धैर्य के साथ कार्य करना होगा. आपकी सोचने एवं कार्य करने की क्षमता किसी भी व्यक्ति से अधिक होगी. टेक्निकल और एजुकेशन, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर होगा. व्यवसाय में आपके प्रयासों से कई रुके हुए प्रोजेक्ट या डील फिर से सक्रिय हो सकती है. पार्टनरशिप एवं व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट से संबंधित प्रपोजल प्राप्त होंगे.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति साधारण रहेगी. कई पुराने वित्तीय मामलों में आपके प्रयासों से कामयाबी मिलने की संभावना है. आज के दिन धीमी प्रगति लेकिन स्थाई रूप से मजबूत होगी. बचत पर ध्यान केंद्रित करें. रुके हुए पेमेंट प्राप्त हो सकते हैं. सेविंग्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल होंगे. ज्यादा रिस्क और बड़े मुनाफा वाली योजनाओं से दूरी बनाकर रखें. किसी की व्यक्ति के प्रभाव में आकर निवेश न करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपका स्वभाव थोड़ा गंभीर रह सकता है. कार्य की व्यस्तता एवं गंभीरता की वजह से पार्टनर के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं. आपके द्वारा शांत रहने की वजह से पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है. अपनी भावनाओं एवं बातचीत को स्पष्ट शब्दों में करें. अविवाहित लोगों के लिए विवाह से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है. पहले से चले आ रहे विवाद या गलतफहमी को बेहतर तरीके से बातचीत के माध्यम से खत्म करने का प्रयास करें. अकेले में रहकर ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग :  काला  

आज का उपाय : आज काले तिल और नारियल का दान जरूरतमंद एवं किसी धर्म स्थान में दान करें.

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