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26 August 2026 Numerology Horoscope 6 : व्यवसाय में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना, उच्च अधिकारी होंगे प्रभावित

आज के दिन का अंक 8 और मूलांक 6 यानी शुक्र और शनि की ऊर्जा से आज आपके आकर्षण में वृद्धि होगी. कार्य के दौरान आपको अपनी बात मजबूती से रखनी होगी.

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26 August 2026 Numerology Horoscope 6 : व्यवसाय में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना, उच्च अधिकारी होंगे प्रभावित
26 August 2026 Numerology Horoscope 6
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Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आपके लिये आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है. आज आपको रिश्तों एवं प्रोफेशन में संतुलन बनाकर रखना होगा. गंभीरता और धैर्य से कई कार्य बनेंगे. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : कार्यस्थल पर आपके द्वारा काफी प्रोफेशनल तरीके से कार्य किया जाएगा. नेटवर्किंग के माध्यम से आप आज बेहतर कार्य कर सकेंगे. आपकी क्रिएटिविटी और बेहतर जिम्मेदारी निभाने के तरीके से उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे. फैशन डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी एवं प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन कामयाबी से भरा रहेगा. व्यवसाय में आज कई बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना रहेगी. पार्टनरशिप से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त होगा. सभी नियमों एवं शर्तों को बेहतर एवं स्पष्ट तरीके से तय करने के बाद ही व्यवसायिक निर्णय करें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर और धीमी प्रगति के साथ मजबूत होने की संभावना है. पुराने रुके हुए पेमेंट में आपके प्रयासों से आज मूवमेंट दिखाई दे सकता है. सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करना होगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. घर के इंटीरियर, नए वाहन की खरीद अथवा व्यक्तिगत लाइफस्टाइल पर धन खर्च होने की संभावना रहेगी. किसी भि बड़े खर्चे से पहले बजट का प्लान करें. ज्यादा रिस्क लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें. ज्यादा जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं से दूरी बनाकर रखें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज रिश्तो में एक दूसरे के प्रति बातचीत के दौरान गंभीरता और भावुकता बनी रहेगी. बड़ी हुई जिम्मेदारियां के कारण पार्टनर के साथ काम समय व्यतीत कर पाएंगे. छोटी-छोटी बातों से विवाद या गलतफहमी होने की संभावना है. बातचीत के दौरान समझदारी रखें. अनमैरिड लोगों की किसी बेहतर और आकर्षक व्यक्ति के साथ विवाह से संबंधित बातचीत शुरू होने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में आज फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर लंबी और सार्थक चर्चा हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 7
Lucky Color / शुभ रंग : महरून 

आज का उपाय : देशी घी और सफेद चावल किसी धर्म स्थान या गरीब, जरुरतमंद लोगों में वितरित करें.

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