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26 August 2026 Numerology Horoscope 5: बड़े प्रोजेक्ट में मिलेगी कामयाबी, आपकी गंभीरता से लोग होंगे आकर्षित

आज के दिन का अंक 8 और आपका मूलांक 5 है. आज बुध और शनि की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आज का दिन व्यवसाय की प्रगति का है. आपको बेहतर तरीके से कार्य पर ध्यान देना होगा.

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26 August 2026 Numerology Horoscope 5: बड़े प्रोजेक्ट में मिलेगी कामयाबी, आपकी गंभीरता से लोग होंगे आकर्षित
26 August 2026 Numerology Horoscope 5
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Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आपके द्वारा बेहतर कम्युनिकेशन से किसी बड़े प्रोजेक्ट में आज कामयाबी मिलेगी. आपकी गंभीरता से लोग काफी आकर्षित होंगे. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : आज कार्यस्थल पर काम के साथ अनुशासन और कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना आवश्यक होगा. किसी अतिरिक्त जिम्मेदारी को आपके द्वारा आसानी से पूरा किया जाएगा. उच्च अधिकारियों के द्वारा आप पर भरोसा किया जाएगा. सेल्स, टेलीकॉम, मास कम्युनिकेशन और प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. कोई पुराना धन अचानक मिलने की संभावना रहेगी. बिजनेस में पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई बेहतर प्रस्ताव मिलने की संभावना है. जल्दबाजी में निर्णय न करें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर और स्थाई रहेगी. रुके हुए पुराने पेमेंट में प्रगति देखने को मिलेगी. आज आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा. बजट प्लान करके कोई भी निर्णय करें. अनावश्यक रूप से शॉपिंग और अन्य खर्चो पर नियंत्रण करना बेहतर रहेगा. ज्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर नहीं होगा. शेयर बाजार, ट्रेडिंग में निवेश एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर कर सकते हैं. आज की गई बचत आपको बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : काम का अतिरिक्त प्रेशर आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकता है. मूड स्विंग्स की समस्या से पार्टनर के साथ बातचीत में इरिटेशन हो सकती है. जीवन साथी के साथ बातचीत में समझदारी रखें. विवाह से संबंधित बातचीत आज आगे बढ़ने की संभावना है. जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य को लेकर आज कुछ प्लानिंग की जा सकती है. नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 8
Lucky Color / शुभ रंग : सफेद 

आज का उपाय : आज सात प्रकार के अनाज मिलाकर अपने हाथो से पक्षियों को डालें. गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं.

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