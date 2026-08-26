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26 August 2026 Numerology Horoscope 4 : बिज़नेस को लेकर प्रयासों में रहेगी मजबूती, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर

आज के दिन का अंक 8 और आपका मूलांक 4 मिलकर शनि और राहू की ऊर्जा के माध्यम से आज प्रोफेशन में भ्रम की सिचुएशन रहेगी. आपके कार्य लापरवाही से खराब होंगे.

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26 August 2026 Numerology Horoscope 4 : बिज़नेस को लेकर प्रयासों में रहेगी मजबूती, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर
26 August 2026 Numerology Horoscope 4
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Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज मल्टीटास्किंग करने से आपको लाभ की स्थिति रहेगी. बिज़नेस को लेकर आपके प्रयासों में मजबूती रहेगी. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज कार्यस्थल पर किसी कठिन और बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपके द्वारा निभाई जाएगी. अधिकारियों के द्वारा आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है. दिन की शुरुआत में कार्य का प्रेशर रह सकता है. लेकिन धीरे-धीरे आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेंगे. आज किए गए कार्य से भविष्य में आपका नाम और पहचान काफी मजबूत होगी. टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. व्यवसाय में किसी पुराने क्लाइंट के साथ मीटिंग शानदार रहेगी. पार्टनरशिप से संबंधित प्रपोजल में जल्दबाजी या बिना जानकारी के निर्णय न करें.

Finance / फाइनेंस : आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. एक साथ कई जगह से धन लाभ की उम्मीद है. मल्टीटास्किंग से धन लाभ होगा. अचानक आपके खर्चों में अप्रत्याशित तरीके से बढ़ोतरी होगी. पुराने रुके हुए पेमेंट को वसूलने का प्रयास करें. जल्दी लाभ देने वाली योजनाओं से बचना होगा. पैसा जल्दबाजी में या रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें. पूर्व में की गई इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी के माध्यम से आज बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : जिम्मेदारियां एवं कार्य के प्रति गंभीरता की वजह से पार्टनर के साथ संबंधों में दूरियां बढ़ सकती है. पार्टनर और पारिवारिकजनों के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है. आज आपको अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर परिवार एवं जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करना बेहतर रहेगा. किसी भी प्रकार की गलतफहमी होने पर खुलकर आसान शब्दों में बातचीत करें. अनमैरिड लोगों की किसी टेक्निकल सेक्टर से जुड़े व्यक्ति के साथ विवाह की बातचीत शुरू हो सकती है. जीवन साथी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा होने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग : आसमानी 
     
आज का उपाय : एक मुट्ठी जौ को कच्चे दूध से धोकर बहते हुए पानी में बहाएं. जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक मदद करें.

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