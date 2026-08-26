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26 August 2026 Numerology, Horoscope 3: व्यवसाय में होगी प्रगति, बड़े कार्य की जिम्मेदारी से मिलेगा लाभ

आज के दिन का अंक 8 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति और शनि की ऊर्जा के साथ आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपके द्वारा ऑफिस और व्यवसाय में काफी समझदारी के साथ कार्य किया जाएगा.

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26 August 2026 Numerology, Horoscope 3: व्यवसाय में होगी प्रगति, बड़े कार्य की जिम्मेदारी से मिलेगा लाभ
26 August 2026 Numerology, Horoscope 3
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Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज के दिन आपके व्यवसाय में प्रगति होगी. रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा. नए लोगों के साथ संबंध बनेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपके द्वारा बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन क्षमता से कार्य किया जाएगा. आपके द्वारा आगे जाकर किसी भी बड़े कार्य की जिम्मेदारी ली जाएगी. इससे आपको लाभ मिलेगा. आपकी नॉलेज और निर्णय लेने की क्षमता शानदार रहेगी. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपकी कार्यप्रणाली को नजदीकी से देखा जा सकता है. किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको लीड करने का अवसर मिलेगा. बिजनेस शुरू करने या किसी प्रोडक्ट की लांचिंग के मामले में जल्दबाजी न करें. पूरी तरीके से प्लानिंग और स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए आज का दिन बेहतर है.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. किसी पुरानी देनदारी को चुकाने का प्रेशर बढ़ सकता है. अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. बजट प्लान करने के बाद किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन करें. सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. ज्यादा जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं से दूरी बनाकर रखें. रिस्क लेकर किया गया इन्वेस्टमेंट घातक सिद्ध हो सकता है. किसी एक्सपर्ट की सलाह से निवेश करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : अत्यधिक व्यस्तता एवं गंभीरता के कारण पार्टनर के साथ दूरियां बढ़ सकती है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. बातचीत के दौरान संयम रखें. कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें. किसी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति अथवा अच्छी पोजीशन के व्यक्ति के साथ आपका लगाव बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. परिवार के साथ विवाह से संबंधित बातचीत बेहतर रहेगी. पार्टनर के साथ संबंधों में समझदारी का परिचय दें.

Lucky Number / शुभ अंक : 4
Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी   
 
आज का उपाय : आज चने की दाल और केशर को पीले कपड़े में रख कर केले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें.

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