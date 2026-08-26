26 August 2026 Numerology Horoscope 2 : नौकरी में धैर्य से लेना होगा काम , आर्थिक मामलों में रहें सावधान

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज व्यवसाय एवं नौकरी में आपको धैर्य और एकाग्रता के साथ कार्य करना होगा. आपकी बेहतर कार्य शैली से कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर सफलता हासिल होगी. उच्च अधिकारी आपकी मेहनत और काम के प्रति समर्पण से काफी आकर्षित होंगे. व्यवसाय में आज किसी रुके हुए भुगतान में मूवमेंट देखने को मिलेगा. प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, प्रबंधन और नए व्यवसाय की प्लानिंग से संबंधित लोगों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा. व्यवसाय में या फिर करियर में आज भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय न करें.

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक मामलों में आपको सतर्क रहना होगा. किसी व्यक्ति के प्रभाव अथवा कहने मात्र से किए गए निवेश में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. रुके हुए पेमेंट में आज प्रगति देखने को मिलेगी. अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. उधार किए गए लेनदेन में आज सक्रियता देखने को मिलेगी. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सिक्योर निवेश से लाभ की स्थिति बनेगी. ज्यादा लाभ अथवा धन को दोगुना करने वाली लालच वाली स्कीमों से दूर रहे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके संबंधों में भावुकता एवं गंभीरता रहेगी. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद एवं बहस करने से बचना बेहतर रहेगा. पुरानी गलतफहमियां आज स्पष्ट बातचीत के माध्यम से खत्म हो सकती है. अविवाहित लोगों के विवाह से संबंधित बातचीत आज शुरू होने की संभावना है. वैवाहिक लोगों को आज पार्टनर के साथ समय व्यतीत करना लाभदायक रहेगा. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : आज किसी कुष्ठ आश्रम में या जरूरतमंद लोगों में उड़द और चावल का दान करें.