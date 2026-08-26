26 August 2026 Numerology Horoscope 1 : अथॉरिटी से जुड़े किसी काम में मिलेगी सफलता, व्यवसाय में प्रगति होगी

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज के दिन आपको कार्य में गंभीरता दिखानी होगी. आपके प्रयास काफी मजबूत होंगे. अथॉरिटी से जुड़े किसी कार्य में सफलता मिलेगी. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आज कार्यस्थल में आपकी शानदार नेतृत्व क्षमता से कामयाबी मिलेगी. धैर्य रखना होगा. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. दिन की शुरुआत में थोड़ा प्रेशर रहेगा पर धीरे-धीरे सब नॉर्मल होगा. पुराने किसी ग्राहक के माध्यम से आज व्यवसाय में प्रगति देखने को मिलेगी. रुका हुआ कोई भुगतान आज आपको प्राप्त हो सकता है. प्रबंधन, कंस्ट्रक्शन,इंजीनियरिंग एवं सरकारी विभागों से संबंधित कार्यों में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा उतार चढाव बना रहेगा. धीरे-धीरे आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी. अचानक आपके खर्चों में अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी. फाइनेंशियल मामलों में व्यवस्थित तरीके से किए गए कामों से स्थितियां बेहतर होगी. कोई भी निर्णय जल्दबाजी एवं अधूरी जानकारी में ना करें. अन्यथा नुकसान हो सकता है. अधिक लाभ या पैसा डबल करने वाली स्कीम से सावधान रहें. अनुशासन में रहकर किए गए इन्वेस्टमेंट से ही लाभ की स्थिति बनेगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : कार्य में अत्यधिक व्यस्तता की वजह से पार्टनर के साथ दूरियां बढ़ सकती है. आपके स्वभाव में गंभीरता से पार्टनर के द्वारा असमंजस की स्थिति बनेगी. छोटी-छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाने से बचना होगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ बातचीत में सौम्यता रखें. कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें. फाइनेंशियल और फ्यूचर से संबंधित चीजों में बातचीत सकारात्मक रहेगी पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : आज लोहे या कांसे की एक कटोरी में तेल भरकर एक सिक्का डालकर अपना चेहरा देखकर जोशी को छाया दान करें.