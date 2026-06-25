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Numerology Prediction 9 : साहस और कोई डिसीजन मेकिंग पावर से करियर को मिलेगी मजबूती

आज के दिन का अंक है 5 है और मूलांक 9 जो मंगल और बुध की ऊर्जा से आपको व्यवसाय या करियर से संबंधित फैसले साहस लेने के लिए आगे करेगी. आइए जानते हैं कि मूलांक 9 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 9 : साहस और कोई डिसीजन मेकिंग पावर से करियर को मिलेगी मजबूती
ज्यादा जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए निर्णय से नुकसान हो सकता है.

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. पुराने रुके हुए कार्यों को और साहस के साथ आप पूरा कर सकते हैं. आपका उद्देश्य आज अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी. कठिन परिस्थितियों में भी आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे. आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज आपके करियर से रिलेटेड फैसला काफी साहस और बुद्धि के साथ लेने होंगे. आज का दिन आपके करियर में उन्नति लेकर आएगा. आपकी मेहनत और डिसीजन मेकिंग पावर लाभदायक परिणाम देगी. ज्यादा जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए निर्णय से नुकसान हो सकता है. व्यवसाय में आपके द्वारा लिए गए निर्णय से विस्तार होने की संभावना है. ग्राहकों एवं साथी कर्मचारियों के साथ बातचीत में आज अलग ही ऊर्जा झलकेगी. कोई नया प्रोजेक्ट आपके प्रयासों से मिलेगा, इससे आपके करियर को उन्नति प्राप्त होगी.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी. मेहनत के अनुसार आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा. इनकम को इंक्रीज करने के लिए आप लगातार प्रयास करेंगे. इनकम के साथ-साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी. फाइनेंशियल बैलेंस बना कर चलने से लाभ हो सकता है. फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ कर लें. किसी के साथ जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट ना करें. बड़ा इन्वेस्टमेंट और रिस्की डिसीजन ना करें. किसी भी फाइनेंशियल मूवमेंट के लिए पहले प्लान करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपकी भावनाएं और प्रेम संबंध काफी स्ट्रांग हो सकते हैं. आपकी अट्रैक्शन पावर लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगी. पार्टनर के साथ आपको समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. रिश्तो में ज्यादा अधिकार की जगह पार्टनर की केयर करें. आज दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के प्रति आपका झुकाव और प्यार आपके रिश्तों को मजबूत करेगा. ओपन कम्युनिकेशन के माध्यम से आज समस्याओं का समाधान हो सकता है. पारिवारिक जिम्मेदारियां को दोनों लोग मिलकर निभाएंगे.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया.

आज का उपाय : 5 किलो काले चने और गुड़ किसी हनुमान जी के मंदिर में दान करें.

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