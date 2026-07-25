25 July 2026 Numerology Horoscope 9 : बेहतर नेतृत्व क्षमता से करियर में होगी प्रगति, खर्चों पर करें कंट्रोल

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय नहीं करना है किसी भी जानकारी के अभाव में किया गया निर्णय हानिकारक रहेगा. जल्दबाजी की जगह आज घर के साथ कार्य करें. गुस्से पर कंट्रोल करने से आज आपकी स्थिति बेहतर होगी. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपके द्वारा बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा.आपकी ईमानदारी और कार्य कुशलता से उच्च अधिकारी काफी प्रसन्न होंगे. आपके नेतृत्व में बेहतर कार्य किए जाएंगे. आपके द्वारा मजबूत निर्णय लेने से अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट में आज आपको बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है.ट्रांसफर और प्रमोशन से संबंधित आज पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की संभावना है.सेना, एडमिनिस्ट्रेशन,मेडिकल, टेक्निकल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा.किसी जानकार और राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा आपकी नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है.व्यवसाय में विस्तार करने का बेहतर अवसर मिलेगा.मशीनरी, कंस्ट्रक्शन,स्पोर्ट्स सेक्टर में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप के बिजनेस में सावधान रहना होगा. पूरी जानकारी करने के बाद ही कोई निर्णय करें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति आपके प्रयासों से काफी मजबूत बनेगी. किसी सरकारी प्रोजेक्ट में फंसा हुआ धन आज वापस मिल सकता है. आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे. किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए ट्रैवलिंग और नए वाहन की खरीद तथा प्रॉपर्टी पर धन खर्च हो सकता है.आपको आज अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करना होगा. प्रॉपर्टी, म्युचुअल फंड और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आज आपके द्वारा किया गया निवेश आपको बेहतर परिणाम देगा. ज्यादा रिस्क लेकर कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें. डबल पैसा करने वाली स्कीम से दूर रहें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन : रिश्तो में आज आपको बातचीत के दौरान धैर्य बनाकर रखना होगा. आवेश में आकर गलत शब्दों का इस्तेमाल न करें. रिश्तो में ईमानदारी रखने से आगे काफी मजबूती आएगी. प्रेम संबंधों में कम्युनिकेशन के माध्यम से संबंध बेहतर बनेंगे. जीवनसाथी के द्वारा आज आपको अपेक्षित सहयोग मिलेगा. किसी आकर्षक व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है. आपके प्रेम संबंध में वृद्धि होगी. विवाह के योग बनेंगे. प्रेम संबंधों में विवाह की बातचीत आगे बढ़ेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : पीला

आज का उपाय : आज किसी मंदिर अथवा धर्म स्थान में बूँदी के लड्डू का भोग लगाकर वितरित करें.