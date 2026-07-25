25 July 2026 Numerology Horoscope 7 : प्रेम संबंध में बातचीत से बढ़ेगा भावनात्मक लगाव, आर्थिक स्थिति ठीक होगी

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. काफी समय से चल रही समस्या आज आपके दखल के बाद खत्म हो सकती है. आपको अपनी सफलता के लिए काम करना होगा. आपके निर्णय से आने वाले समय में आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है. कई अनसुलझे सवालों के जवाब आज मिलेंगे. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : आपकी सोच और गंभीरता से आज आपको किसी भी काम में कामयाबी मिलेगी. आपके द्वारा किसी गंभीर समस्या का आसानी से समाधान किया जाएगा. आपके उच्च अधिकारी आज आपसे काफी प्रभावित रहेंगे.रिसर्च और शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी शानदार रहेगा. नई नौकरी की तलाश आज आपकी पूरी हो सकती है.किसी पुराने संबंध के माध्यम से अथवा सोशल मीडिया के द्वारा कोई बेहतर अवसर प्राप्त हो सकता है.व्यवसाय में आज स्ट्रेटजी बनाकर लाभ के लिए कार्य करना होगा. आपके द्वारा ऑनलाइन बिजनेस, हेल्थ केयर, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेक्टर में विशेष लाभ की स्थिति बनेगी.साझेदारी में कार्य करने के लिए आज का दिन बेहतर है.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर और स्थिर रहेगी.नियमित रूप से धन प्राप्त होता रहेगा. किसी बड़ी डील में फंसा हुआ धन आज वापस मिलने की संभावना है. किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की संभावना है. लॉन्ग टर्म में सिक्योर निवेश पर आज ध्यान देना होगा.सरकारी और बड़ी कंपनियों में निवेश से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. बिना पूरी जानकारी के जल्दबाजी में कोई निवेश न करें. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपकी प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी.अपनी फिलिंग्स को स्पष्ट तरीके से पार्टनर के सामने रखें. आपके रिश्तों में मजबूती आएगी.पुरानी गलतफहमी की वजह से खराब संबंध आज बेहतर हो सकते हैं.विवादित स्थिति होने पर धैर्य और भाषा की मर्यादा पर ध्यान दें. वैवाहिक जीवन में आज जीवनसाथी के साथ प्रीमियम टाइम विताने का अवसर मिलेगा.किसी गंभीर और धार्मिक व्यक्ति के साथ आज आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं.

Lucky Number / शुभ अंक : 4

Lucky Color / शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : आज किसी जरूरतमंद अथवा गरीबों, विकलांगों में नारियल, सफेद तिल, सप्तधान का दान करें.