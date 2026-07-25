25 July 2026 Numerology Horoscope 4 : आपकी मेहनत से किसी बड़े प्रोजेक्ट में मिलेगी सफलता, रिश्तों में मजबूती

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज आप बेहतर योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करेंगे. आज दिन की शुरुआत में कुछ दिक्कतों के बाद सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी. आपको खुद पर भरोसा करना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा.आपके द्वारा जिम्मेदारी और कार्य कुशलता को देखते हुए बेहतर पोजीशन दी जा सकती है.आपकी कार्यप्रणाली एवं स्मार्ट थिंकिंग से आज कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने में सफलता मिलेगी. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा. आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत से भविष्य में शानदार सफलता हासिल होगी. आज बेहतर भविष्य की फाउंडेशन बनाने के लिए समय अनुकूल है.नई नौकरी के इंटरव्यू में आज सफलता प्राप्त हो सकती है.व्यवसाय में अचानक ग्राहकों के द्वारा बड़ी डील मिल सकती है.अचानक कोई पुराना संपर्क फिर से सक्रिय हो सकता है.नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज का दिन बेहतर है.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति अचानक बेहतर हो सकती है. आज के दिन आपको काफी सतर्क रहना होगा.आज कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में ना करें इनकम के साथ ही आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. आज बचत पर ध्यान केंद्रित करना काफी बेहतर होगा.उधार लेनदेन करने से दिक्कत बढ़ेगी. आपका धन डूब सकता है. इन्वेस्टमेंट करते समय जल्दबाजी न करें. पूरी जानकारी और मूल्यांकन करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें.लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. शेयर बाजार में किस्मत आजमा सकते हैं.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज रिश्तो में एक दूसरे के प्रति भरोसा बनाकर रखना होगा. किसी बात को लेकर चल रहा विवाद आज खत्म हो सकता है.घर का माहौल खुशनुमा होगा.वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आज आपके करियर और सामाजिक जीवन के लिए लाभ देगा. कुंवारों के विवाह की बात आज आगे बढ़ सकती है. नए प्रेम संबंध बनेंगे.रिश्तो में आज झूठ बोलने से विवाद की स्थिति बनेगी. आज प्रेम संबंध और जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाएं.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी



आज का उपाय : गरीबों, विकलांग जनों एवं कुष्ठ रोगियों में आज नीले रंग का वस्त्र दान करें. कबूतर एवं अन्य पक्षियों को बाजार एवं जौ डालें.