25 July 2026 Numerology, Horoscope 3: लव मैरिज के लिए मिलेंगे सकारात्मक संकेत, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. कुछ बेहतर सीखने की इच्छा आज आपको काफी आगे लेकर जाएगी. आज लोगों के साथ मिलकर काम करें. पेंडिंग कामों में गति देखने को मिलेगी. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आपका टैलेंट और कार्य कुशलता से आज आपकी आकर्षण में वृद्धि होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य प्रणाली से आकर्षित होंगे. आपको आज कोई बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है.नौकरी का प्रयास कर रहे लोगों के लिए आज सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.आपके द्वारा की जा रही मेहनत के प्रतिफल में आज प्रमोशन हो सकता है. व्यवसाय में आज बेहतर अवसर प्राप्त होंगे.विस्तार की योजना बन सकती है. नए लोगों के साथ आपके संबंध भविष्य में बेहतर लाभ देंगे. यदि आज कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उसके लिए दिन बेहतर है.

Finance / फाइनेंस : आपकी आर्थिक स्थिति आज धीरे-धीरे मजबूत होगी. इनकम के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे. खर्चों में वृद्धि होगी.लग्जरी,कंफर्ट,बच्चों की शिक्षा और धार्मिक कार्यों में आज आपका धन खर्च होने की संभावना है. अनावश्यक खर्चो को कंट्रोल करना होगा. छोटे-छोटे निवेश के माध्यम से बेहतर लाभ की स्थिति बनेगी. ज्यादा लालच के चक्कर में ना पड़े. अन्यथा धन हानि हो सकती है. आज धन मेहनत से आएगा शॉर्टकट से दूर रहें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंध और रिश्तो में एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसा बढ़ेगा. पहले से बनी हुई दूरियां आज समझदारी एवं बातचीत के माध्यम से खत्म हो सकती है. विवाह योग्य जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ेगी. लव मैरिज करने के लिए आज परिवार में बातचीत सकारात्मक रहेगी. जीवनसाथी का सपोर्ट आपके लिए काफी राहत देने वाला होगा. अत्यधिक व्यस्तता की वजह से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. थोड़ा समय निकालकर परिवार के साथ समय व्यतीत करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 9

Lucky Color / शुभ रंग : पीला



आज का उपाय : आज विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें एवं हल्दी का तिलक मस्तक और नाभि पर करें.