25 July 2026 Numerology Horoscope 2 : नया व्यवसाय और नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बेहतर रहेगा आज का दिन,रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज आपके मन में काफी संवेदनशीलता रहेगी.पुराने अधूरे कार्यों को आज आप खत्म करने का प्रयास करेंगे.आपके द्वारा लिए गए बेहतर निर्णय से भविष्य में लाभ की स्थिति बनेगी.आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपके द्वारा अधीनस्थ एवं साथी कर्मचारी का सहयोग किया जाएगा. आज आप अपनी टीम के साथ मिलकर बेहतर कार्य करेंगे. टीम के अन्य सदस्यों के द्वारा आपकी बात गंभीरता से ली जाएगी. जीवन में परिवर्तन के लिए, नई नौकरी अथवा किसी बड़े व्यवसाय का इंतजार आज खत्म हो सकता है. आपको आज किसी महिला की मदद से जीवन में बेहतर ऑप्शन प्राप्त होंगे. व्यवसाय में आज नए लोगों के द्वारा आपके लिए कोई बेहतर ऑफर दिया जा सकता है. नया बिजनेस या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए आज का दिन शानदार है.

Finance / फाइनेंस: आज आपको फाइनेंशियल मैटर्स में बैलेंस बनाकर चलना होगा.आय में वृद्धि होगी लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा.आज आपके द्वारा की गई बचत भविष्य में बेहतर लाभ देगी. भावनाओं में आकर किसी भी प्रकार का निवेश और खर्च नहीं करना है. लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा. किसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी जानकारी कर लें. जल्दबाजी करने से आज नुकसान हो सकता है. इसलिए फाइनेंशियल मैटर में धैर्य बनाकर रखें. भावनाओं में आकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके रिश्तों में सम्मान और अपनत्व की भावना बढ़ेगी. रिश्तो में बातचीत के दौरान आपके द्वारा समझदारी दिखाई जाएगी.शांत रहकर आज पार्टनर को प्रेम का एहसास करा सकते हैं. किसी पुराने विवाद का आज बातचीत के माध्यम से अंत हो सकता है. जीवन साथी के द्वारा आपका सहयोग किया जाएगा. ओवरथिंकिंग और मूड स्विंग्स की समस्या बढ़ सकती है. आज आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे. एक से ज्यादा अफेयर होने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : नीला

आज का उपाय : आज किसी विधवा महिला को दूध, चावल, सफेद मिठाई का दान करें और शिवलिंग पर अच्छा दूध और जल अर्पित करें.