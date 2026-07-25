25 July 2026 Numerology Horoscope 1 : दूर दृष्टि सोच और कड़े फाइनेंशियल डिसीजन से आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, प्रेम संबंधों में बढ़ेगा लगाव.

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता

है. आपका कैरेक्टर आज काफी शानदार और आकर्षक रहेगा.आपके आत्मविश्वास से कोई बेहतर योजना दिमाग में आ सकती है. इससे भविष्य में बेहतर स्थिति बनेगी. आज आपके सामने करियर में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर आएंगे. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आज आपके करियर में बेहतर प्रगति हो सकती है. आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत और जबरदस्त कार्यशैली को उच्च अधिकारियों के द्वारा नोटिस किया जा सकता है. ऑफिस में आज आपकी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है.आज किसी भी अवसर पर अपने टैलेंट का पूरा उपयोग करें. नई नौकरी, प्रमोशन एवं सैलेरी इंक्रीमेंट में आज आपको कामयाबी मिल सकती है.व्यवसाय में आपकी योजनाओं को लागू करने के लिए आज का दिन शानदार है. पुराने ग्राहकों के साथ आज बेहतर संबंध बनेंगे. आपकी दूर दृष्टि सोच व्यवसाय को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन मजबूत और स्थिर हो सकती है.इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच आज आपको समन्वय बनाकर चलना होगा.बचत और आर्थिक मजबूती के लिए कड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने होंगे. समाज में मजबूती दिखाने के लिए आज गाड़ी और लग्जरी पर आपका धन खर्च हो सकता है. किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें. किसी के प्रभाव एवं जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंध में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा. आपकी समझ और चतुराई से छोटी-छोटी खुशियां रिश्तों में मजबूती ला सकती है. आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भरोसा बनाकर रखें.आज अपने मन की बात को आसान शब्दों में पार्टनर के साथ व्यक्त करें.जीवनसाथी के द्वारा आपका बेहतर सहयोग किया जाएगा. कार्य में अधिक व्यस्तता की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान होने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया

आज का उपाय : जरूरतमंद लोगों के लिए गेहूं का दान करें,एवं सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.