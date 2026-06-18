Numerology Prediction 2 : नई नौकरी की तलाश आज हो सकती है पूरी, वैवाहिक जीवन होगा सुखमय

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज आपको धैर्य और समझदारी के साथ परिस्थितियों से लड़ना होगा. दिमाग में नए विचार लेकिन भ्रम की स्थिति आपको परेशान कर सकती है आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपके द्वारा अधीनस्थ और सहकर्मियों का सहयोग किया जाएगा. टीम के साथ मिलकर कार्य करने से बेहतर परिणाम हासिल होंगे. उच्च अधिकारियों और बाकी सदस्यों के साथ आपके बेहतर रिलेशन डेवलप होंगे. नई नौकरी की तलाश आज पूरी हो सकती है. आज अपने कार्य पर भावनाओं को हावी न होने दें. व्यवसाय में ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर होंगे. साझेदारी के प्रपोजल में आज का दिन सोच समझकर निर्णय करने का है. नए काम की शुरुआत से पहले पूरी योजना तैयार रखें,उसके बाद निर्णय करें. विदेश से संबंधित किसी कार्य में आज आपको कामयाबी मिलेगी.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक स्थिति अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव भारी रहेगी. अचानक से बड़ा धन लाभ हो सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें. भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय आपको नुकसान दे सकता है. शेयर बाजार, ट्रेडिंग जैसे रिस्की स्टेप से दूर रहे. आज का दिन पुराने कामों को पूरा करना और पुराने निवेश से लाभ प्राप्त करने का है. खर्चो पर नियंत्रण रखें. आय व्यय को संतुलित करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपका प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ाव होगा. अपने पार्टनर के साथ बातचीत स्पष्ट करें किसी भी बात को छुपाने या झूठ बोलने से रिश्ते खराब होंगे. ओवर थिंकिंग की आदत आपको दिक्कत में डाल सकती है. किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके नए प्रेम संबंध डेवलप हो सकते हैं. वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के प्रति सहयोग की स्थिति बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ समय निकालकर बातचीत करें. साथ घूमने खाने पीने का प्लान करें. पारिवारिक मामलों में पहले से चला रहा विवाद आज बेहतर तरीके से खत्म हो सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : पीला.

आज का उपाय : आज किसी कुष्ठ रोगी या विकलांग व्यक्ति को भोजन और कपड़े का दान करें.