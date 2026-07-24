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24 July 2026 Numerology Horoscope 8: SIP और रियल एस्टेट और सरकारी कम्पनी में निवेश से मिलेगा बेहतरीन लाभ!

आज के दिन का अंक है 5 है और मूलांक 8.बुध और शनि की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा.अनुशासन में रहकर आपको परिवर्तन के लिए काम करना होगा.आज किए हुए कार्य से आपको सफलता हासिल होगी. आईए जानते हैं कि मूलांक 8 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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24 July 2026 Numerology Horoscope 8: SIP और रियल एस्टेट और सरकारी कम्पनी में निवेश से मिलेगा बेहतरीन लाभ!
निवेश और आर्थिक मजबूती के शुभ संकेत.

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है. आज आपको किसी भी कार्य में जल्दबाजी से दूर रहना होगा. सोच समझकर निर्णय करने होंगे. धैर्य बनाकर किए हुए कार्य में सफलता मिलेगी. भावनाओं में आने की जगह प्रैक्टिकल होकर कार्य करें. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपके द्वारा बेहतर जिम्मेदारी निभाई जाएगी. आपकी ईमानदारी और कार्य करने की प्रणाली से अधिकारी संतुष्ट होंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आज आपकी सहभागिता निश्चित होगी. आपकी बड़ी हुई जिम्मेदारी है आपको गंभीर बनाएंगी. आज आपका गंभीर नेचर और लोगों की मदद करने का स्वभाव आपका आकर्षण में वृद्धि करेगा कानून प्रशासन और सरकारी नौकरी में जुड़े हुए लोगों के लिए आज बेहतर अवसर प्राप्त होंगे. नई नौकरी में जल्दबाजी ना करें घर बना कर रखें. व्यवसाय में आज आपकी मेहनत से मजबूत लाभ मिल सकता है.रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज का दिन बेहतर है. नए व्यक्ति के साथ साझेदारी हो सकती है.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इनकम के स्रोत बन सकते हैं. पुराने इन्वेस्टमेंट से आज बेहतर रिटर्न प्राप्त होगा. घर के मेंटेनेंस और नए वाहन की खरीद की संभावना है. आपको बचकर रहना होगा. घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य पर आज धन खर्च होने की संभावना है. लॉन्ग टर्म में सिक्योर इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा. रियल एस्टेट,SIP और सरकारी कंपनियों में निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन :आज प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. पहले से चला रहा मतभेद बातचीत के माध्यम से खत्म हो सकता है.प्रेम संबंधों में आज सक्रियता बनी रहेगी. विवाह से संबंधित निर्णय में देरी होगी. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं. घर में माहौल सामान्य रहेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 9
Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी 

आज का उपाय : काली उड़द की दाल, तिल, सरसों का तेल गरीबों को दान करें या शनि मंदिर में रखें.

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