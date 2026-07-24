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24 July 2026 Numerology Horoscope 7: रिश्तो में शक और गलतफहमी की वजह से बिगड़ सकती है बात!

आज के दिन का अंक 5 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु और राहू की ऊर्जा से आज आपकी इनट्यूशन पावर मजबूत होगी.आज आप परदे के पीछे की मंशा आसानी से समझ सकेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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24 July 2026 Numerology Horoscope 7: रिश्तो में शक और गलतफहमी की वजह से बिगड़ सकती है बात!
रिश्तों में समझदारी और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा.

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आपके अनुभव और कार्य करने की क्षमता लोगों को प्रेरणा देगी.किसी भी विवाद से आपको दूर रहना होगा. आज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आप किसी भी चीज का बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे.धैर्य और संयम के साथ आज कार्यों में आपको सफलता मिलेगी. किसी फसी हुई सिचुएशन में आपके द्वारा आसानी से समाधान किया जा सकेगा. आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे काफी आकर्षित होंगे. मेडिकल, आईटी और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज विशेष सफलता हासिल होगी. नौकरी बदलने में जल्दबाजी ना करें.सभी प्रस्तावों के मूल्यांकन के बाद ही निर्णय करें. व्यवसाय में आज अपने पदार्थ की क्वालिटी पर आपको ध्यान देना होगा. इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस में बड़ा लाभ होगा. टेक्निकल सेक्टर में आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. साझेदारी में आज व्यवसाय लाभदायक रहेगा.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी. आय के कुछ नए स्रोत बन सकते हैं पुराना रुका हुआ भुगतान आज आपको प्राप्त होने की संभावना है. आज अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होगी.आपको खर्चों पर कंट्रोल करना होगा. छोटी-छोटी बचत भविष्य में बेहतर आर्थिक स्थिति बना सकती हैं. सुरक्षित और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करें. सरकारी योजना एवं बड़ी कंपनियों में किया गया निवेश लाभदायक रहेगा. क्विक प्रॉफिट के लालच में बिल्कुल ना फंसे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : रिश्तो में आज बातचीत के दौरान भरोसा और गंभीरता रखनी होगी. इससे आपके बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे. किसी भी प्रकार की शंका और संदेह से गलतफहमी बढ़ सकती है. इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी.पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. उसकी फिलिंग्स को समझने की कोशिश करें. वैवाहिक जीवन में आज पार्टनर के साथ एकांत में समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा.अनमैरिड लोगों की शादी की बात आज आगे बढ़ सकती है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें.बच्चों की आवश्यकताओं पर ध्यान दें.

Lucky Number / शुभ अंक : 5
Lucky Color / शुभ रंग : ऑफ व्हाइट  

आज का उपाय : आज शिवलिंग पर जलाभिषेक करें.उसके बाद नारियल तेल और साथ प्रकार के अनाज अर्पित करें.

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