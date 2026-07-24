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24 July 2026 Numerology Horoscope 6: ऑफिस में आज आप अपने टैलेंट का करेंगे खुलकर इस्तेमाल!

आज के दिन का अंक 5 और मूलांक 6 यानी शुक्र और बुध की ऊर्जा से आज आपके रिश्तों में काफी मिठास होगी. आपका आकर्षण जबरदस्त रहेगा. आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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24 July 2026 Numerology Horoscope 6: ऑफिस में आज आप अपने टैलेंट का करेंगे खुलकर इस्तेमाल!
कार्यक्षेत्र में सफलता और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज जीवन में परिवर्तन और मजबूती के कई अवसर सामने आएंगे. इससे आपका भविष्य बेहतर होगा. सही रिश्तो की पहचान और लगातार सफलता के लिए प्रयास आज आपको कामयाब बना सकते हैं. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आप अपने टैलेंट को बेहतर उपयोग कर सकेंगे.किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी सहभागिता निश्चित होगी. नई जिम्मेदारी और प्रमोशन से रिलेटेड सकारात्मक संकेत प्राप्त होंगे. आपके कार्य करने के बेहतर तरीके से उच्च अधिकारी काफी प्रभावित होंगे. फैशन डिजाइनिंग,होटल इंडस्ट्री, और कारपोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों के जीवन में आज नए अवसर प्राप्त होंगे.यदि नौकरी बदलना चाहते हैं तो आज का दिन बेहतर है. व्यवसाय में ग्राहकों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे. व्यावसायिक संबंधों में आज नजदीकि़ियां बढ़ेंगी. किसी पुराने ग्राहक के माध्यम से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है.पार्टनरशिप के व्यवसाय में स्थितियां लाभदायक रहेगी.

Finance / फाइनेंस: आज फाइनेंसियल कंडीशन बेहतर हो सकती है.इनकम बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे.घर में इंटीरियर डेकोरेशन, नए वाहन की खरीद,सुख सुविधाओं एवं कंफर्ट पर धन खर्च होने की संभावना है. इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा. इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज का दिन इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार है.सुरक्षित निवेश आपको बेहतर लाभ देगा.ज्यादा लालच वाली योजनाओं से दूरी बनाकर रखें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपके प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी.आपसी बातचीत के तरीके से रिश्तों में मधुरता आएगी.अनमैरिड लोगों के लिए किसी लग्जरी पसंद व्यक्ति के साथ संबंध बन सकते हैं. आज जीवनसाथी के साथ आपके संबंध में मधुरता आएगी. आपके आत्मविश्वास और केयरिंग नेचर से संबंध काफी भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे. घर में किसी छोटी पार्टी का आयोजन हो सकता है. इससे माहौल सकारात्मक होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 7
Lucky Color / शुभ रंग : गुलावी   

आज का उपाय : घर की महिलाओं को आज सफेद रसगुल्ला खिलाएं.किसी नजदीकी मंदिर में आज धूपबत्ती का गुप्तदान करें.

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