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24 July 2026 Numerology Horoscope 5: आज करियर में अचानक मिलेगा बेहतर प्रस्ताव!

आज के दिन का अंक 5 और आपका मूलांक 5 है. आज बुध की डबल ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आज आप नई टेक्नोलॉजी और नए विचारों के साथ व्यवसाय और करियर में बेहतर प्रयोग करेंगे. आईए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

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24 July 2026 Numerology Horoscope 5: आज करियर में अचानक मिलेगा बेहतर प्रस्ताव!
करियर में नए अवसर और आर्थिक लाभ मिलेगा.

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज आपके द्वारा नए संपर्क बनाने पर ध्यान दिया जाएगा.कम्युनिकेशन तकनीक बेहतर होगी. निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. एक बड़ा निर्णय आपके जीवन को नई दिशा देगा. आज आपके प्रयासों से परिस्थितियां आपके पक्ष में होगी.आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : आज ऑफिस में आप अतिरिक्त सक्रियता और क्विक डिसीजन मेकिंग पावर से बेहतर कार्य करेंगे. आपके द्वारा किसी महत्वपूर्ण बैठक में बेहतर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा.किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको कार्य करने का अवसर मिल सकता है. अपनी प्लानिंग, स्ट्रेटजी को गोपनीय रखें. किसी अथॉरिटी से जुड़े व्यक्ति या भरोसेमंद अधिकारियों के समक्ष अपनी प्लानिंग बताएं. मार्केटिंग, बैंकिंग और सेल्स के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को आज बेहतर लाभ मिलेगा. नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है. व्यवसाय में आज नए ग्राहकों के साथ जुड़ने का समय है. ऑनलाइन बिजनेस, नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी से जुड़े क्षेत्र में बेहतर सफलता मिलेगी.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रह सकती है.कई जगह से आज धन प्राप्ति की संभावना है.नए वाहन की खरीद,घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और ट्रैवलिंग पर आज आपका धन खर्च हो सकता है.खर्चो पर नियंत्रण करने का प्रयास करें.बचत पर ध्यान केंद्रित करें. इससे आपके बेहतर भविष्य का निर्माण होगा.छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट आज लाभदायक रहेंगे. सरकारी योजनाओं में धन इन्वेस्ट करें. इंश्योरेंस पॉलिसी, म्युचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.किसी भी जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट से दूर रहें.बड़े इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट की सलाह लेकर निर्णय करें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : वैवाहिक जीवन में आज कम्युनिकेशन की वजह से संबंध बेहतर होंगे. जीवनसाथी का आपके व्यवसाय में पूरा सपोर्ट मिलेगा.पहले से चली आ रही गलतफहमी आज कम्युनिकेशन के माध्यम से खत्म हो सकती है. नए प्रेम संबंध बन सकते हैं.रिश्तो में आज एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दें. जीवनसाथी एवं प्रेम संबंधों में किसी शॉर्ट ट्रिप का प्लान करें.नाइट आउटिंग और सरप्राइज डिनर से रिश्ते मजबूत होंगे. अविवाहित जातकों के किसी मैट्रिमोनियल साइट से विवाह की बात आगे बढ़ने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky Color / शुभ रंग : फिरोजी  

आज का उपाय : किसी गरीब विद्यार्थी को पेन, कॉपी एवं पढ़ाई से संबंधित चीज दान करें. गणेश जी को आज मोदक अर्पित करें.

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