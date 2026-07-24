24 July 2026 Numerology Horoscope 4: रिश्तो में बातचीत के दौरान रहना होगा सतर्क!

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज आपको चुनौतियों को खत्म करते हुए जीवन में अवसरों को प्राप्त करना है. किसी भी जटिल परिस्थिति में परेशान होने की जगह उसका निदान करना है. आज आपके धैर्य और अनुशासन से जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव होगा. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपको अचानक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. कार्य का प्रेशर काफी अधिक रहेगा. लेकिन आपके द्वारा अपनी मेहनत, लगन और स्मार्ट थिंकिंग से उस पर बेहतर कार्य किया जाएगा.आपके द्वारा किए गए कार्यों से उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे. कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों के लिए आज प्रगति का दिन है.नई नौकरी की तलाश आज पूरी हो सकती है. काफी अनप्रिडिक्टेबल और बेहतर कंडीशन में आपको प्रस्ताव मिल सकता है. ऑफिस में साथियों के साथ विवाद करने से बचना होगा. आपको आज सिर्फ परिणाम पर ध्यान देना होगा.व्यवसाय में आज जल्दबाजी की जगह योजनाओं को लागू करने का दिन है. नया निवेश और पार्टनरशिप के माध्यम से व्यवसाय में विस्तार किया जा सकता है. रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, डिजिटल बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा.

Finance / फाइनेंस : आर्थिक मामलों में आज प्रगति होने की संभावना है. शुरुआती दिक्कतों के बाद लाभ की स्थिति रहेगी. इनकम एस्टेब्लिश होगी. अचानक से आपके खर्चों में बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है. किसी मित्र अथवा रिश्तेदार के पास अटका हुआ धन आज मिल सकता है. उधार लेनदेन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी रखनी होगी. बजट बनाकर ही कोई बेहतर निर्णय करें. इन्वेस्टमेंट में आज सतर्कता रखें.निवेश के दौरान जोखिम न उठाएं. सुरक्षित निवेश करें.लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.किसी के प्रभाव में आकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन और कमिटमेंट ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में आज आपको समझदारी दिखानी होगी. बातचीत के दौरान धैर्य और संयम रखें.अन्यथा किसी छोटी बात से विवाद की स्थिति बन सकती है. पार्टनर के ऊपर भरोसा बनाकर रखें. अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वैवाहिक जीवन को प्रभावित न होने दें. जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करें. परिवार में बड़े लोगों की सलाह से आज स्थितियां बेहतर होगी. विवाह और नए प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सकारात्मक है.

Lucky Number / शुभ अंक : 8

Lucky Color / शुभ रंग : हरा



आज का उपाय : आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जूता एवं छाते का दान करें और पीपल के वृक्ष की जड़ों में नीला वस्त्र चढ़ाएं.