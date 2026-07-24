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24 July 2026 Numerology, Horoscope 3: प्रेम संबंध के साथ बातचीत में मैच्योरिटी से रिश्ते होंगे मजबूत!

आज के दिन का अंक 5 और आपका मूलांक 3 मिलकर बृहस्पति और बुध की ऊर्जा के साथ आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपके आत्मविश्वास और ज्ञान की वजह से कई अवसर प्राप्त होंगे. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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24 July 2026 Numerology, Horoscope 3: प्रेम संबंध के साथ बातचीत में मैच्योरिटी से रिश्ते होंगे मजबूत!
प्रेम और व्यवसाय में सफलता के शुभ योग.

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आपके द्वारा लिए गए निर्णय और निरंतर प्रयास की वजह से आज सफलता प्राप्त होगी. काफी समय से आपकी मेहनत के परिणाम आपके पक्ष में नहीं थे. आज परिस्थिति आपके हक में होगी. नए लोगों के साथ संबंध और बदले हुए थॉट प्रोसेस से जीवन को नई दिशा मिलेगी. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आपके एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी से किसी भी कार्य को आज आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे. कोई कठिन टास्क आज आपको दिया जा सकता है. बेहतर और आसान तरीके से चुनौती को खत्म करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपको आज काफी महत्व दिया जाएगा. आपके अंदर आज बेहतर नेतृत्व क्षमता होगी. आप अपने टैलेंट का बेहतर उपयोग कर सकेंगे. आपको आज किसी पुराने मित्र के माध्यम से करियर से संबंधित बेहतर प्रस्ताव मिल सकता है. व्यवसाय में आपकी दूर दृष्टि सोच की वजह से लाभ की स्थिति बनेगी. डिजिटल व्यापार और कंसलटेंसी,एजुकेशन सेक्टर में आज लाभ होगा. कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अधूरी जानकारी में ना करें.

Finance / फाइनेंस : फाइनेंसियल कंडीशन आज पहले से बेहतर हो सकती है. धीरे-धीरे काफी समय से फंसा हुआ पेमेंट मूव करना शुरू करेगा. आपके द्वारा इनकम बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे.घर परिवार से जुड़े हुए खर्चों में आज अचानक वृद्धि देखने को मिल सकती है. व्यवसाय या ऑफिस के किसी काम से ट्रैवलिंग में धन खर्च होने की संभावना है.किसी भी सुरक्षित निवेश में आज की गई बचत भविष्य में बेहतर लाभ देगी. फाइनेंसियल कंडीशन को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए आपको बेहतर स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी. इन्वेस्टमेंट के द्वारा भविष्य में स्थाई रिटर्न मिलेगा.पीपीएफ, बॉन्ड एवं बड़ी कंपनियों में निवेश से लाभ होगा. किसी भी रिश्तेदार या प्रभावशाली व्यक्ति की बातों में आकर निवेश न करें.इन्वेस्टमेंट से पहले एक्सपर्ट कॉल या स्वविवेक का इस्तेमाल करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंध में आज आपसी बातचीत और मैच्योरिटी से मजबूती आएगी. अपने पार्टनर की फीलिंग को समझना होगा. एक दूसरे का सम्मान करें. पार्टनर के साथ आज विवाह और भविष्य की सुरक्षा को लेकर गंभीर बातचीत होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ बातचीत में गंभीरता और भरोसा रिश्तो में मजबूती लाएगा. किसी मांगलिक आयोजन एवं खुशखबरी से घर का माहौल बेहतर होगा. सिंगल जातकों के विवाह से संबंधित बातचीत बनेगी.नए प्रेम संबंध और मल्टीप्ल अफेयर हो सकते हैं.आज आपको रिश्तो में बातचीत के दौरान ईमानदारी रखनी होगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया 

आज का उपाय : आज शिवलिंग पर हल्दी केसर मिश्रित जल चढ़ाएं एवं किसी गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई से संबंधित चीजे दिलाकर उसकी मदद करें.

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