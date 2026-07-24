24 July 2026 Numerology Horoscope 2: किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने का मिलेगा अवसर!

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज परिस्थितियों को प्रैक्टिकल होकर कंट्रोल करने का प्रयास करें. भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना करें. आज छोटे-छोटे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज आपकी कार्यशैली और लोगों की मदद करने का नेचर आपको आज बेहतर स्थिति में लाएगा.किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपको लीड करने का अवसर मिल सकता है. नई नौकरी के इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. उच्च अधिकारी आपके द्वारा किए गए कार्यों से खुश होंगे. आपको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. शिक्षा,बैंकिंग और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. पुराने ग्राहकों के द्वारा आज व्यवसाय में बड़ी डील फाइनल हो सकती है. इंटीरियर डेकोरेशन और ऑनलाइन बिजनेस में लाभ मिलेगा.पार्टनरशिप के व्यवसाय में पार्टनर के साथ संबंध बेहतर रखें. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी करें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी संतुलित और स्थिर रहेगी. किसी रुके हुए पुराने भुगतान की प्राप्त होने की संभावना है. घर में किसी महिला के इलाज पर आज धन खर्च हो सकता है. आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर अधिक धन खर्च होने की संभावना है. आज आपको अनावश्यक धन खर्च करने से बचना होगा. अपने दिमाग को बचत पर लगाना होगा.छोटी-छोटी बचत करके बेहतर आर्थिक स्थिति बना सकते हैं. सरकारी कंपनियां और SIP में इन्वेस्टमेंट करने से भविष्य में बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं. किसी भी अधूरी जानकारी पर फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज काफी नजदीकियां रहेगी. छोटी-छोटी बातों को लेकर आज विवाद की स्थिति बन सकती है.किसी भी गलतफहमी में बातचीत के माध्यम से उसे खत्म करने का प्रयास करें. कुंवारे लोगों के लिए आज विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है. नए लोगों के साथ प्रेम संबंध बनेंगे. वैवाहिक जीवन में आज पार्टनर के साथ ज्यादा रोक-टोक और पजेसिव नेचर संबंधों को खराब करेगा.छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें और दिल बड़ा रखें.

Lucky Number / शुभ अंक : 7

Lucky Color / शुभ रंग : नीला

आज का उपाय : अर्द्धरात्रि में आज चन्द्रमा को कच्चा दूध और जल अर्पित करें. शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं.