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24 July 2026 Numerology Horoscope 1: नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बेहतर है आज का दिन!

आज दिन का अंक 5 है और मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. आज सूर्य और बुध की ऊर्जा से आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. काफी समय से कोई पेंडिग डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है.

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24 July 2026 Numerology Horoscope 1: नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बेहतर है आज का दिन!
नए व्यवसाय और निवेश में सफलता के संकेत.

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता  
है. आज की परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेगी. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें. अन्य दिनों की तुलना में आज का दिन ज्यादा लाभदायक रहेगा. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आपका आत्मविश्वास और तेज गति से निर्णय लेने की क्षमता से ऑफिस में आज आपकी बेहतर स्थिति हो सकती है.किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको लीड करने का मौका दिया जा सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आज आपकी प्रशंसा की जाएगी. आपकी कार्यशैली एवं व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा. सैलरी में इंक्रीमेंट और प्रमोशन होने की संभावना है. नई जिम्मेदारी में आज आप काफी बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे. सरकारी नौकरी, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन और कारपोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक रहेगा. नई नौकरी के इंटरव्यू में आज परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. व्यवसाय में आज आपको लाभ के बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आज का दिन शानदार है. आज आपको व्यापार से संबंधित हर कार्य में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त वृद्धि होगी. आपका पेमेंट में रोक हटेगी. इनकम के नए स्रोत बढ़ सकते हैं. परिवार के लोगों के द्वारा आज खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. सामाजिक मजबूती के ऊपर धन खर्च हो सकता है. खाने के लिए आज धन खर्च करना बजट बनाकर आज कोई भी बेहतर निर्णय करें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. म्युचुअल फंड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से बड़ा लाभ हो सकता है.शॉर्ट मनी और जल्दी अमीर बनने वाली योजनाओं से बचकर रहे.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज भरोसा और बातचीत बढ़ेगी. आज बातचीत में ईमानदारी रखें.पहले से चला आ रहा विवाद बातचीत से खत्म हो सकता है. अनमैरिड लोगों की विवाह की बातचीत आगे बढ़ेगी. जीवनसाथी के द्वारा आज आपको काफी सहयोग किया जाएगा. परिवार में किसी सदस्य से संबंधित खुशखबरी से माहौल खुशनुमा होगा. पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर समय व्यतीत करें. शाम के वक्त बाहर घूमने और डिनर करने के लिए प्रोग्राम बनाएं.

Lucky Number / शुभ अंक : 4

Lucky  Color / शुभ रंग : गोल्डन 

आज का उपाय : आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तांबे का कोई बर्तन दान करें.

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